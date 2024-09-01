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İsrail'de Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi! Devletin sabotajcısı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;de Netanyahu&#039;ya tepkiler çığ gibi! Devletin sabotajcısı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda 40 binden fazla sivil Filistinliyi katlederken, Tel Aviv'de barış karşıtı Gazze kasabı Netanyahu hükümetine tepkiler sürüyor. Tel Aviv'de sokaklara dökülen İsrailliler istifa çağrısında bulundukları Netanyahu için "Devletin sabotajcısı” sloganı attı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen esir protestosunda hükümete tepki gösteren binlerce İsrailli istifa çağrısı yaparken, kalabalık Başbakan Binyamin Netanyahu için “devletin sabotajcısı” ifadelerini kullandı.

İsrail'de Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi! Devletin sabotajcısı - 1. Resim

İsrail’de esir yakınları ve onlara destek olmak isteyen binlerce gösterici başken Tel Aviv’de bir araya geldi. Kirya Askeri Üssü yakınlarında toplanan binlerce İsrailli Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerinde sergiledikleri politika nedeniyle tepki gösterdi. Devletin sabotajcısı olarak nitelendirilen Netanyahu için “Suçlusun”, “Doğrudan hapse gir” pankartları açan İsrailliler, esir anlaşmasının bir an önce imzalanmasını talep ederken, istifa çağrısı yaptı.

İsrail'de Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi! Devletin sabotajcısı - 2. Resim

Öte yandan protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken, 2 gösterici gözaltına alındı. Atlı bir polisin çarptığı gösterici ise hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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