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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gönderme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan İsrail&#039;e gönderme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni”nde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına dikkat çekerek "İnsansız hava araçlarında yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil, tüm dünyada gıptayla takip ediliyor. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni”nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına damga vuran askeri başarılarımızı kutlarken diğer taraftan da harp okullarımızın diploma ve sancak devir törenlerini gerçekleştiriyoruz. Zaferlerimizin coşkusuna temellerimizin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ediyoruz. Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerekse az önce Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu bizim için ayrı bir şeref nişanesidir. Kızlarımız başarır.

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30 Ağustos Zafer Bayramımızı milletin evinde, Külliye'de büyük bir coşku ile kutladık. Bugün önce bahriyelilerimize diplomalarını takdim ettik.

Yaklaşık 40 yıl boyunca bir habis ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik.

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TSK bir ordunun karşılaşacağı en ağır imtihanlardan birini en az hasarla atlattı. 15 Temmuz'dan sonra teröre ölümcül darbeler indirdik. FETÖ ihanetinin silahlı kuvvetlerimizde açtığı yaraları sardık. Ordumuzun gücüne güç, itibarına itibar kattık.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ KAÇACAK DELİK ARIYORLAR AMA BULAMAYACAKLAR"

Yaklaşık 40 yıl boyunca bir habis ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik. Terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar.

Azerbaycan'ın Karabağ'ında Azeri kardeşlerimizle birlikte orada da yine Azeri kardeşlerimize düşman güçleri tamamen yok ettik. Çok yakında kilidi kapatacağız. Bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için tehdit olmaktan çıkaracağız.

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"BİZİM DE ÇELİK KUBBE'MİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geliştireceğimiz 'Çelik Kubbe' projemizi inşallah tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak.

Bölgedeki gelişmeler savunma sanayisinde attığımız adımların önemini gösterdi. 

Üyesi olduğumuz ittifakların ihtiyaç olduğunda nasıl davrandıklarını Suriye krizinde hepimiz gördük. PKK'nın Suriye uzantısına destek vermekten çekinmediler.

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Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülke. Tüm yumurtaları tek sepete koyma yanlışına düşmeyeceğiz. 

Füzelerden hava savunma sistemlerine kadar Hava Kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu üretmenin, geliştirmenin veya tedarik etmenin gayretindeyiz. Şu gerçeği akıl ve basiret sahibi herkes çok rahat görebiliyor; Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir.

Bölgemizde yaşanan gelişmeler, bize son 22 yıldır savunma sanayisinde attığımız adımların önemini tekrar hatırlatmıştır.

 

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