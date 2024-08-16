İsrail'i Çelik Kubbe korkusu sardı! Türkiye Demir Kubbe'yi geride bırakacak

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile üretilen hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe' projesi işgalci İsrail'i tedirgin etti. İsrail basını projenin 'Demir Kubbe'ye rakip olduğunu belirterek, Çelik Kubbe'nin yapay zeka entegrasyonu başta olmak üzere birçok üstün yeteneğine dikkat çekti.

Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe Projesi, Gazze'de 40 bine yakın sivil Filistinliyi katleden işgalci İsrail'de tedirginliğe neden oldu.

Çelik Kubbe, İsrail'i Hizbullah ile Hamas tarafından atılan füze ve roketlerden koruyan 'Demir Kubbe' hava savunma sistemine rakip olarak tanımlandı.

İsrail basınından 'israeldefense' Türkiye'yi bir kalkan görevi ile koruyacak olan Çelik Kubbe'yi mercek altına aldı. Projeye ilişkin "Yeni Türk sistemi İsrail'in 'Demir Kubbesi' ile rekabet edecek şekilde tasarlandı ve yapay zeka ve çok katmanlı korumayı içerecek" ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKLERİN GÜVENLİK ŞEMSİYESİ"

Çelik Kubbe'nin alternatiflerine göre gelişmiş bir hava savunma sistemi olduğuna dikkat çekilen haberde, "Sistem, yapay zekayla donatılacak ve Türkiye'nin tüm hava sahasını farklı irtifa ve menzillerdeki kısa ve uzun tehditlerden koruyacak şekilde tasarlanacak" sözlerine yer verildi.

ÇELİK, DEMİR'İ GERİDE BIRAKACAK!

Çelik Kubbe'nin İsrail'i Orta Doğu'daki hava saldırılarından koruma başarısı ile dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen Demir Kubbe'ye rakip olacağının altı çizilerek, "İsrail'de olduğu gibi Türk sistemi de çok katmanlı bir savunmanın parçası olacak" sözleri kullanıldı.

ARAP VE KÖRFEZ ÜLKELERE İHRAÇ EDİLECEK KORKUSU!

Bölgede komşusu olan Müslüman Arap devletleri ile çatışma halinde olan ve Gazze'de soykırım yürüten İsrail'i Çelik Kubbe'nin seri üretime geçtikten sonra rakip devletlere ihraç edilmesi korkusu sardı. Söz konusu haberde "Çelik Kubbe sisteminin grafik, radar, yönetim ve kontrol sistemi, uydu iletişim yetenekleri, lazer ve sinyal bozucu gibi bileşenleri olacak. İsrail'in 'Demir Kubbesi' uzun yıllara dayanan operasyonel deneyime sahip, Türk 'Çelik Kubbesi' ise hâlâ üretim aşamasında, ancak Türkiye'deki geliştiriciler sistemi gelecekte başta Arap ve Körfez ülkelerine ihraç etme şansı var" vurgusu yapıldı.