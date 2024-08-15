Çelik Kubbe'nin omurgası olacak! Hisar O ilk uzun menzil atışında tam isabet

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Ağustos 2024 15:05 - Güncelleme: 15 Ağustos 2024 15:17 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen savunma sanayi ürünlerinin başarısına bir yenisi daha eklendi. Hava savunma projesi Çelik Kubbe'nin önemli bir parçası olan füze sistemi HİSAR O, ilk uzun menzil atışını başarı ile gerçekleştirdi.