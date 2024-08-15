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Haberler > Teknoloji > Çelik Kubbe'nin omurgası olacak! Hisar O ilk uzun menzil atışında tam isabet

Çelik Kubbe'nin omurgası olacak! Hisar O ilk uzun menzil atışında tam isabet

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çelik Kubbe&#039;nin omurgası olacak! Hisar O ilk uzun menzil atışında tam isabet

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen savunma sanayi ürünlerinin başarısına bir yenisi daha eklendi. Hava savunma projesi Çelik Kubbe'nin önemli bir parçası olan füze sistemi HİSAR O, ilk uzun menzil atışını başarı ile gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun ilk uzun menzil atışını başarıyla gerçekleştirmesiyle ilgili, "Milli mühendisliğimizin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanları da güçleniyor." dedi.

İLK TEST BAŞARIYLA TAMAMLANDI 

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve milli dağıtık mimarideki ilk hava savunma füze sistemi HİSAR-O, Seri Üretim Projesi’ne yetenek kazanımı kapsamında basamak atlatacak ilk uzun menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi.

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Açıklamada dün gerçekleştirilen atışlı test faaliyeti kapsamında değerlendirmelerine yer verilen Görgün, milli mühendisliğin gücüyle semalardaki teknoloji kalkanlarının da güçlendiğini belirtti.

Atışlı test faaliyetiyle ilgili detaylar veren Görgün, şunları kaydetti:

"HİSAR-O Seri Üretim Projesi’ne yetenek kazanımı kapsamında gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde seri üretim konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR-O bataryasından ateşlenen RF arayıcı başlıklı füze ile hedef 40+ kilometrede direkt vuruş ile bertaraf edildi. Başkanlığımız tarafından başlatılan HİSAR Seri Üretim Projesi kapsamında atış kontrol/komuta kontrol mimarisindeki performans artırıcı güncellemeler, IP haberleşme altyapısına geçiş, hedefi daha uzaktan tespit etme yeteneğine sahip yeni nesil radar, füze kapsamında gelişmiş güdüm/ kontrol yazılımları ve uzak menzil manevra yeteneklerini HİSAR-O sistemlerine kazandırdık. HİSAR-O sisteminin mevcut yeteneklerinin üzerine yeni nesil teknolojik kazanımları ile birlikte etkin olduğu menzilin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edeceğiz. Bu vesile ile gece gündüz çalışan, başarıya ulaştıran, yeni yetenekler kazandıran ASELSAN ve ROKETSAN mühendislerimizi, vatan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

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Açıklamaya göre, Çelik Kubbe'nin omurgasını oluşturacak yeni nesil konfigürasyonundaki sistemlerin ilk parti sistem teslimatlarının, 2024 yılı sonuna kadar envantere girmesi hedefleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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