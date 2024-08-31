Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile Şangay arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği'yle Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Acaba birileri ne der diye değil, milletimiz ne der diye politikamızı belirledik. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"427 aslan parçamızı mezun ediyoruz, her birinizi tebrik ediyorum. Ailelerinize şahsım ve milletim adına takdirlerimi iletiyorum. Kara-deniz-hava harp okulunda birincilik kızlarımızın... 251 yıldır iftihar vesilemiz olan kurumumuzun mensubusunuz artık.

Türkiye, mazlum ve mağdurların hamisidir. Türk milleti daha nice asırlar boyunca tarih yazmaya, tarihte istikamet çizmeye devam edecektir. Tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibimiz.

"UÇAK GEMİMİZ İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR"

TSK milletimizin göz bebeğidir. TSK'yı daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Donanmamızı da güçlendiriyoruz. 6 modern denizaltımızı deniz kuvvetlerimiziz saflarına katacağız. Yeni tip denizaltı projemiz adım adım hayata geçiriyoruz. Donanmamızın amiral gemisi uçak gemimiz için temaslar sürüyor. Türk donanması farklı lige yükselecek.

Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Katar'da ne işi var demek tarihimize yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. Birileri Türkiye'yi maceracılıkla itham edebilir. Türk dış politikasına Ankara yerine dışarıdan bakanların tezviratlarına aldıramayacağız. Türkiye Doğu ile Batı ile ilişkilerini eş zamanlı geliştirirse etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'yi denklem dışına atar.

"HAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ"

Biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği'yle Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Son 22 yılda hep bu anlayışla hareket ettik. Acaba birileri ne der diye değil, milletimiz ne der diye politikamızı belirledik. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Doğu ile ilişkilerimizi güçlendirirken, Batı ile köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız.

Mavi Vatan'daki haklarımızı savunacağız. (Masal) denilen mavi vatandaki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceğiz. Daha bir asır önce bir arada yaşadığımız halklarla bugün aramızda sınırların olması, gönül coğrafyamızdan kopacağımız anlamına gelmez. Şunu unutmayın; Tarih yazan, tarih yapan bir milletin evlatlarısınız. Üzerinizde ebeveynleriniz, hocalarınız kadar 85 milyonun da hakkı var. Tüyü bitmemiş yetimlerin her birinizin üzerinizde hakkı var. Şehitlerimizin sizin üzerinizde hakkı var. Hepimiz millete hizmet için varız. Milletin hizmetinde olacaksınız. Hukuka ve demokrasiye bağlılıktan kesinlikle ayrılmayacaksınız."