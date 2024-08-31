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Hamas'tan Filistinlilere çağrı! "Direniş devam ediyor"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hamas&#039;tan Filistinlilere çağrı! &quot;Direniş devam ediyor&quot;

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas, Gush Etzion bölgesindeki patlama ve saldırıyı, Batı Şeria’nın "işgalcilere her zaman ve her yerde sürprizler yapacak kahramanlarla dolu olduğu" kaydedildi.

Hamas, El-Halil kentinin kuzeyinde, 4 İsraillinin yaralandığı saldırı ve patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

“Gush Etzion operasyonu işgalcilere vatanın hiçbir parçasının ele geçirilmesinin mümkün olmayacağı düşüncesini teyit ettirmiştir" denilen açıklamada, Batı Şeria’nın "işgalcilere her zaman ve her yerde sürprizler yapacak kahramanlarla dolu olduğu" kaydedildi.

Saldırının, İsrail güvenlik sisteminin alarm durumunda olduğu zamanda gerçekleştiği ve bunun "kendilerine yeni bir tokat olduğu" dile getirilen açıklamada, "Gush Etzion bölgesindeki operasyon, İsrail işgali ve saldırılarına rağmen Filistin halkının direnişinin devam ettiğinin göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Hamas açıklamasında ayrıca, Filistin halkına "İşgalcilerin işlediği suçlara karşı daha fazla karşılık verme" çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gasp edilen Filistin toprakları Gush Etzion ve Karmei Tzur'da eş zamanlı patlama ve saldırıda 4 İsrailli yaralandığı bildirilmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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