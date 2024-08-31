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AK Parti'den CHP'ye 'onur konuğu' tepkisi: Tam bir şuursuzluk

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti&#039;den CHP&#039;ye &#039;onur konuğu&#039; tepkisi: Tam bir şuursuzluk

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Özgür Özel'in Dilruba Kayserilioğlu'nu onur konuğu olarak ağırlamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, yapılanı kabul edilemez olarak niteleyip "Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur. Siyasi partiler ve siyasetçiler husumet siyasetinin destekçisi olmamalıdır" dedi. 

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri üzerine 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.

Kayserilioğlu ardından  93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in onur konuğu olarak katıldı. Özel genç kadına burada övgü yağdırdı. 

Özel'in bu tutumuna AK Parti'den sert tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her türlü siyasi eleştirinin muhatabı siyasi partiler ve siyasetçiler olmalıdır. Siyasi tercihlerinden dolayı vatandaşlarımızın hedef alınması demokratik değildir ve kabul edilemez" ifadelerini kullandı. 

Çelik'in söz konusu konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir.

"HAKARET, FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR"

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir. 

Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz. 

AK Parti'den CHP'ye 'onur konuğu' tepkisi: Tam bir şuursuzluk - 1. Resim

"ŞUURSUZLUK"

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza  yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur.

Siyasi partiler ve siyasetçiler milletimize hizmet noktasında rekabet siyaseti ile yarışmalıdır, husumet siyasetinin destekçisi olmamalıdır. 

Siyasal eleştiri, siyasetin asli dinamiklerindendir. Her türlü siyasi eleştirinin muhatabı siyasi partiler ve siyasetçiler olmalıdır. Siyasi tercihlerinden dolayı vatandaşlarımızın hedef alınması demokratik değildir ve kabul edilemez.

Vatandaşlarımıza hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı olmadığı gibi, demokratik bir tutum da değildir.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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