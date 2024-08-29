Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluştu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek fotoğraf paylaştı.
Eski futbolcu Mesut Özil, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
Özil, MHP lideri Bahçeli ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'yle güzel sohbet" ifadelerine yer verdi.
Son olarak Başakşehir forması giyen Özil, 2023 yılında aktif futbol hayatına son vermişti.
Ailesiyle beraber birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Özil, İstanbul'da yaşamaya devam ediyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor