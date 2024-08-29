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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı isteyen kulübü canlı yayında açıkladı

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Galatasaray&#039;ın yıldızı Wilfried Zaha&#039;yı isteyen kulübü canlı yayında açıkladı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna bir talip daha çıktı. Yorumlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı ekibin deneyimli oyuncusu Wilfried Zaha'yı isteyen takımı duyurdu. Kahveci, Zaha için arandığını ve fikrinin alındığını ifade etti.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken ayrılacak isimler için de yoğun bir mesai harcanıyor.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı isteyen kulübü canlı yayında açıkladı - 1. Resim

 Sarı-kırmızılı takımın elden çıkarmak istediği oyuncuların başında Wilfried Zaha geliyor.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı isteyen kulübü canlı yayında açıkladı - 2. Resim

Fildişili yıldızı isteyen bir kulüp daha çıktı. Eski futbolcu Nihat Kahveci, canlı yayında Zaha'yı kadrosuna katmak isteyen kulübü duyurdu.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı isteyen kulübü canlı yayında açıkladı - 3. Resim

ZAHA'YI İSTEYEN KULÜBÜ AÇIKLADI

Futbolculuk döneminde takım arkadaşı olan ve şu anda Olympiakos'ta sportif direktörlük yapan Darko Kovacevic'in kendisini aradığını ifade eden Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında detayları açıkladı.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı isteyen kulübü canlı yayında açıkladı - 4. Resim

Kovacevic'in Wilfried Zaha'yı sorduğunu açıklayan Nihat Kahveci, "Düşünceleri var ama bilmiyorum olur mu olmaz mı. Olympiakos, Zaha ile ilgileniyor" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı isteyen kulübü canlı yayında açıkladı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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