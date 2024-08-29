Galatasaray'ı yıkıma uğratan 7 olay! Dev bozgun geliyorum dedi...

Transfer yanlışları, krizleri yönetememek, Erden Timur’un ayrılığının etkileri, yönetimin maç günü bilet iddialarıyla ilgilenmesi, Okan Buruk’un taktiksel hataları ve ACI SON...

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray kâbus gibi bir yeni sezon başlangıcı yaptı. Önce Süper Kupa’da Beşiktaş’a 5-0 mağlup olan Cimbom asıl yıkımı Avrupa’da Young Boys’a karşı yaşadı! İsviçre Ligi sonuncusuna elenen G.Saray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Bu veda yaklaşık 50 milyon avroluk gelir şansının kaybı anlamına geliyordu. Peki son iki sezonun şampiyonu mevcut kadrosunu korumasına rağmen neden bu kadar geriye gitti? İşte bu bozgunun nedenleri ve bugünden itibaren G.Saray’a yansımalarının nasıl olacağı….

1- TRANSFER FİYASKOSU!

G.Saray sadece iki oyuncuya 29 milyon avro bonservis bedeli ödedi! Kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferi (18 milyon avro) olan Gabriel Sara, iki maçta da kenara alınmak zorunda kaldı! 11 milyon avroya alınan Jelert ise sadece bir maça 11 başladı. Okan Buruk, hazır olmadığı için Young Boys maçında Jelert’i yedek başlatıp sonradan oyuna aldı. Young Boys maçı 0-0 giderken stres anlarında sol bekte Berkan Kutlu, orta sahasında ise yine Kerem Demirbay vardı. Kısaca yanlış kadro planlaması, panik transferleri G.Saray’a pahalıya mal oldu.

2- KAPTANLIK VE KEREM KRİZİ

G.Saray yönetimi krizleri yönetemediği gibi kaosa çevirdi. Beşiktaş derbisi sonrasında Kerem Aktürkoğlu, soyunma odasında yaşananlar üzerine kendi açıklama yapmak zorunda kaldı. Kulüp ‘A’ demedi. Akabinde Kerem sessizce kaptanlıktan alındı. Young Boys maçında Muslera çıkınca pazubendi Icardi taktı. Aynı gece insanlar ‘2. kaptan Kerem değil mi?’ diye sorarken açıklamayı yine sarı kırmızılı oyuncu yaptı. Başkan Özbek bir toplantıda “Kaptanlarımız transfer sonrası netleşiyor’ gibi camiada alışılagelmemiş bir bahane ile olayı geçiştirdi. Aslında yönetim S. Moskova’ya transferini çok istediği Kerem’e mobbinge devam etti.

3- ZAHA SANCISI ÇÖZÜLEMEDİ

Geçtiğimiz sezondan bu yana teknik direktör Okan Buruk ile yıldızı barışmayan Wilfried Zaha’nın durumu hâlen netleşmedi. Aradan tam iki ay geçmesine karşın Galatasaray yönetimi, ‘Zaha gidecek mi kalacak mı?’ konusuna çare üretemedi, problemi çözemedi. Okan Buruk’un takımda istemediği Sergio Oliviera, Halil Dervişoğlu gibi oyuncularla da yollar ayrılmadı.

4- DOYMUŞLUK

Görev yaptığı iki sene boyunca kritik maçlardaki dokunuşları ile takımı ekstra motive etmesi ile bilinen Erden Timur’un vedası Florya’yı sarstı! İki sene boyunca futbolcular düştüğünde ayağa kaldıran, kriz çözen, Okan Hoca ile oyuncular arasındaki problemleri tatlıya bağlayan Erden Timur’un ayrılığı daha iki ayda gün yüzüne çıktı. Son iki yılın şampiyonu olan futbolcuların başarıya doymuşluğu, sezon başındaki isteksiz tavırlarına mevcut yönetim önlem alamadı. Futbolcularla çok yakın iletişimi olan Erden Timur’un yokluğu G.Saray’ı, takımı çok sarstı!

5- TİMUR'LA KAPIŞMA!

Camia içi çekişmeler aslında seçimle başladı. Erden Timur’un ayrılığı sonrasında G.Saray’da gölge savaşları start aldı. İçten içe Başkan Özbek yönetimi ve Erden Timur arasında ipler gerildi. Ayrılık sonrasında Timur, yönetimi ve başkanı eleştirdi. Özbek ve yönetim ise ‘Konuşursak şansı kalmaz. Neler yaptı neler. Bir bilseniz! G.Saray için susuyoruz’ diyerek aba altından sopa gösterdi. Hatta yönetim sosyal medyada eleştiri almalarının perde arkasında mimarın Erden Timur olduğunu birçok kişiye dile getirdi. Bu durum iç huzuru yerle bir etti.

6- KONSANTRASYON VE BİLET!

G.Saray Kulübü tam 50 milyon avro ve vitrin değerindeki karşılaşma öncesinde içindeki kaosu, bölünmeyi resmî anlamda ortaya koydu. Young Boys rövanşına saatler kala resmî siteden ‘bilet iddiaları’ ile alakalı açıklama yayınlandı. Bazı yönetici, kulüp üyesi ve profesyonellerin bilet satışı ile gelir elde ettiğinin iddia edildiği konuyla alakalı yönetim kurulu imzalı bildiri maça saatler kala siteye girildi. Kısaca başkan, yönetim ‘Konsantrasyon’ dese de bu bilet olayı gündemlerinde idi. Ve dipnot; G.Saray yönetiminde bu bildiriden haberi, onayı olmayan yöneticiler olduğunu öğrendim.

7- OKAN BURUK'UN HATALARI!

Okan Buruk da 5-0’lık Süper Kupa bozgunu sonrasında kendisine yapılan eleştirilere göğüs geremedi! Kerem konusunu iyi yönetemedi! Kaptanlık darbesine göz yumdu! Zaha ile problem yaşadı. Ve basın mensuplarını hedef alırken, geçmişi konuşmaya başladı. Aynı zamanda Young Boys maçındaki taktiksel hataları fişi çekti! Savunma problemleri öne çıkan G.Saray’ı ofansif bir kadro ile sahaya sürdü. En kritik maçta hiç oynatmadığı Icardi-Batshuayi ikilisiyle başladı. Mağlubiyette en önemli sorumlu isimdi!