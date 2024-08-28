Galatasaray'da istifa! Young Boys hezimeti sonrası resmi olarak duyurdu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 28 Ağustos 2024 21:03 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 21:05 - Güncelleme:

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, bu akşam yapılan olağanüstü toplantı sonrası istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...