Galatasaray'da istifa! Young Boys hezimeti sonrası resmi olarak duyurdu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, bu akşam yapılan olağanüstü toplantı sonrası istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...
Young Boys'a karşı alınan mağlubiyet sonrası Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Dün akşamki mücadele öncesi resmi hesaptan paylaşılan bildiriden haberi olmadığını aktaran Yüce, bu akşam yapılan toplantı sonrası görevi bıraktı.
ALİ YÜCE'NİN PAYLAŞIMI
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor