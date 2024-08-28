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Galatasaray'da istifa! Young Boys hezimeti sonrası resmi olarak duyurdu

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Galatasaray&#039;da istifa! Young Boys hezimeti sonrası resmi olarak duyurdu

Spor Haberleri

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, bu akşam yapılan olağanüstü toplantı sonrası istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Young Boys'a karşı alınan mağlubiyet sonrası Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Dün akşamki mücadele öncesi resmi hesaptan paylaşılan bildiriden haberi olmadığını aktaran Yüce, bu akşam yapılan toplantı sonrası görevi bıraktı.

Galatasaray'da istifa! Young Boys hezimeti sonrası resmi olarak duyurdu - 1. Resim

ALİ YÜCE'NİN PAYLAŞIMI

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Düzenleyen:  - Spor
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