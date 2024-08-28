Galatasaray'a dev bir yıkım! Sarı kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek

İlk maçı 3-2 kaybeden temsilcimiz İsviçre ekibinin katı defansını bir türlü aşamadı. Net fırsat bulmakta bile zorlanan Aslan’ı Virginius’un golü Avrupa Ligi’ne yolladı.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Türk futbolunu Şampiyonlar Ligi’nde temsil edebilmek için play-off turunda İsviçre’nin Young Boys takımıyla karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu rakibini İstanbul’da konuk etti. Okan Buruk’un Abdülkerim’in cezası sebebiyle savunmada Kaan Ayhan’a görev verdiği maçta sağ bekte Barış Alper Yılmaz ile başlaması dikkati çekerken, Batshuayi ile İcardi’nin birlikte ileri uçta başlaması da bir başka yenilikti.

KONTRA KOVALADILAR

Karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan sarı kırmızılı takım kaptığı toplarla hızlı çıkan Young Boys karşısında kalesinde önemli tehlikeler yaşadı. Karşılaşmanın 31. dakikasında Blaum’un penaltı noktasına doğru kullandığı köşe vuruşunda Ganvoula yükselip kafa vuruşunu yaptı. Direkten dönen şutu kafayla tamamlayan Colley’in vuruşu filelerle buluşsa da yardımcı hakemin kalkan ofsayt bayrağı golü iptal etti. İlk 45 dakika eşitlikle sona erdi.

DEĞİŞİKLİKLER YETMEDİ

İkinci yarıya Ziyech’i oyundan alarak başlayan Okan Buruk sağ öne Barış Alper’i koyarken, beke de yeni transfer Jellert geçti. 56’da Kaan’ın duran top sonrası gelen golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. 62’de köşe vuruşu sonrasında etkili gelen Young Boys’ta Ganvoula’nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Son bölümde iyice yüklenen Galatasaray savunmada büyük boşluklar verirken, gelişen hızlı hücumda Virginus takımını Devler Ligi’ne taşıdı.

BAKAN BAK TRİBÜNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi tribünden takip etti ve temsilcimize destek oldu. Osman Aşkın Bak’ın yanında İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da protokolde yerini aldı.

İCARDİ-BATSHUAYİ BİRLİKTE

G.Saray rövanşta Young Boys önüne çift santrforla çıktı. Arjantinli yıldız Mauro İcardi ile İsviçre’deki ilk maçta oyuna girdikten sonra attığı iki golle karşılaşmanın seyrini değiştiren yeni transfer Michy Batshuayi, müsabakaya ilk 11 başladı.

OKAN BURUK: KATI DEFANS BİZİ ÇOK ZORLADI

Maçın ardından Şampiyonlar Ligi’ne kalamadıkları için çok üzgün olduklarını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “İlk maçta avantajı istiyorduk, başaramadık. Oyun kalitemiz ve konsantrasyon daha yüksek olmalı idi. Bu sebeple rövanş için sıkıntılı bir skor aldık” derken, “Bu maçta büyük zorluk yaşamamızın bir sebebi de buydu. Rakip çok katı defans yaptı” şeklinde konuştu.

ÇOK İSTEMİŞTİK

Tecrübeli teknik adam, “Hücum oyuncularının çok olduğu kadroyla çıktık. İlk maçta takım savunmasını doğru yapmadık. Geçiş hücumlarında ilk maçta konsantrasyon kaybı bize pahalıya mal oldu. Fazla pozisyon verdik. Takım savunmasını iyi yaptık bugün” vurgusu yaparken, “Devler Ligi’ni istiyorduk ama olmadı. Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz” sözlerini kullandı.