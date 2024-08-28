Okan Buruk, elenmenin nedenlerini açıkladı! 'Hak etmedik'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys karşısında yaşanan mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunarak 'Turu geçmeyi hak etmedik' değerlendirmesinde bulundu.

Young Boys'a elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında soruları cevapladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini gerçekleştiremediklerini aktaran Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımın hocası olarak karşınıza çıkmak isterdim. En azından bir takımın ülkemizi orada temsil etmesini hayal ediyorduk. Hedefimiz ve amacımız buydu ama başaramadık. Bu yüzden camia olarak üzüntülüyüz." dedi.

OKAN BURUK: İYİ OYNAMADIK

Maça kötü başladıklarını aktaran Okan Buruk, "ilk yarıda çok yavaş oynadık. Topu bir türlü öne doğru taşıyamadık. Çok yetenekli ve ofansif anlamda çok önemli oyunculara sahipken bir türlü topu ön tarafa doğru taşıyamadık. Oyun kurmada sıkıntılar yaşadık. Rakibimiz bizi doğru bir şekilde karşıladı. Buna çözümler üretmemiz gerekiyordu. Antrenmanda bunları çalıştık ama oyun hızımız ve topu kullanmamız iyi değildi. Bu iki maçta da Davinson Sanchez'i aradık. Davinson'un yanı sıra Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'dan birer maçta yararlanamadık. Bundan dolayı savunmadan topu çıkarmada zorlandık. Bugün daha çok üretmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda biraz daha çok üretmeye çalıştık. Icardi'nin vuruşunda 1-0'ı yakalayabilirdik. Olmadı ve dönüşünde geri düştük. İyi oynamadık. Bizim kalitemizdeki takımın daha çok üretmesi gerekirdi. Hayal ettiğimiz ve düşündüğümüzün çok altında kaldık." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: RAKİPLERİMİZ KADAR MÜCADELE ETMEDİK

Son dönemde önemli maçları kaybettiklerinin hatırlatılması üzerine Buruk, "İki senelik dönemde en çok galibiyet kazanan takım biziz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester United'ı yenen, grupta son ana kadar şansını sürdüren bu kadro. Bizim en büyük sıkıntımız konsantrasyon eksikliği. Rakibimizi ne kadar az önemsersek, kendimizi ne kadar garanti görürsek, rakiplerimizden ne kadar az konsantre olursak, onlar kadar inanmaz ve mücadele vermezsek sıkıntı yaşıyoruz. Bizim maçlarımıza rakip ayırt etmeksizin daha net, ciddi ve aynı istekle hazırlanmamız gerek. Bu maçlarda rakiplerimiz kadar mücadele etmedik, onlar kadar istemedik. Bunu sağlayacak olan da teknik adamdır. Bunu oyuncuya bağlamıyorum. İki sezonda çok az maç kaybettik. Kaybettiklerimiz de konsantrasyon eksikliği neden oldu." şeklinde görüş belirtti.

OKAN BURUK: HAK ETMEDİK

Herkesin Mauro Icardi - Michy Batshuayi ikilisinin oynamasını beklediğini aktaran Buruk, "Herkes maç öncesi 'İki forvet oynaması gerek.' diyordu. Maç öncesi benim gözümde her şey oturuyordu ama performanslar düşüktü. Bu oyuncu yapısından ve tipinden kaynaklanmıyor. Takım olarak kötü oynadık. Bireysel olarak iyi oynayan kimse yoktu. Takım olarak kalitemizin düştüğü bir maçta mevkileri değerlendirmek doğru olmaz. Oyun kurarken sıkıntı yaşadık. Kolay toplar kaybettik. Rakibimiz bizim tam tersimize her şeyi iyi yaptı. Hayatlarında bu kaliteye ulaşmamış oyuncular bile inanılmaz işler yaptı. Maç öncesi düşündüklerimizle maçta olanlar arasında ciddi fark vardı. Ben daha iyi futbol oynamamızı beklerdim. Maçın genelinde kazanmayı ve turu geçmeyi hak etmedik." değerlendirmesinde bulundu.