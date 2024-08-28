Galatasaray - Young Boys maçında saha karıştı! Oyuncular birbirine girdi

Galatasaray- Young Boys maçının 80. dakikasında gergin anlar yaşandı. Konuk ekibin oyuncuları ile sarı kırmızılı taraftarlar arasında tartışmalar yaşandı.

Galatasaray - Young Boys maçının 80. dakikasında gergin anlar yaşandı.

Konuk ekibin iki oyuncusu Miguel Chaiwa ve Ebrima Colley, oyundan çıktığı esnada taraftarlarla tartışma yaşandı.

SAHA KARIŞTI OYUN DURDU

Sahaya atılan yabancı madde sonrası oyun bir süre durdu.

Galatasaray'da Kaan Ayhan ile Young Boys ile bir futbolcu arasında tartışma yaşandı.

Hakem Kaan'a sarı kart gösterdi.