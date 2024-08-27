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Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'i unutmadı! Şampiyonlar Ligi maçında pankartla destek olundu

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Galatasaraylı taraftarlar, Filistin&#039;i unutmadı! Şampiyonlar Ligi maçında pankartla destek olundu

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Galatasaray - Young maçında Filistin için pankart açıldı.

 

Galatasaray tribünleri Young Boys ile oynanan rövanş maçında 'Özgür Filistin' anlamına gelen İngilizce #FreePalestine pankartı açtı.

Sarı-kırmızılıların dikkat çeken pankartı sosyal medyada dikkat çekti.

GALATASARAYLI TARAFTARLARIN AÇTIĞI FİLİSTİN PANKARTI

Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'i unutmadı! Şampiyonlar Ligi maçında pankartla destek olundu - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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