Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'i unutmadı! Şampiyonlar Ligi maçında pankartla destek olundu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Galatasaray - Young maçında Filistin için pankart açıldı.
Galatasaray tribünleri Young Boys ile oynanan rövanş maçında 'Özgür Filistin' anlamına gelen İngilizce #FreePalestine pankartı açtı.
Sarı-kırmızılıların dikkat çeken pankartı sosyal medyada dikkat çekti.
GALATASARAYLI TARAFTARLARIN AÇTIĞI FİLİSTİN PANKARTI
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor