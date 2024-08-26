İsrail'den TRT ekibine saldırı! Çok sayıda Filistinli can verdi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı - TRT Haber 26 Ağustos 2024 20:48 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 21:04 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı - TRT Haber

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda Filistinlilerin ölümüne yol açtı. Ayrıca saldırılarda TRT Arabi kameramanı, asistanı ve pek çok basın mensupları yaralandı