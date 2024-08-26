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İsrail'den TRT ekibine saldırı! Çok sayıda Filistinli can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı - TRT Haber
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı - TRT Haber

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda Filistinlilerin ölümüne yol açtı. Ayrıca saldırılarda TRT Arabi kameramanı, asistanı ve pek çok basın mensupları yaralandı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik katliamları 325 gündür aralıksız devam ederken, TRT ekibi saldırıya uğradı.

Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda yerinden edilmiş çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Basın mensupları zarar gördü.

6 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İşgal güçlerinin Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca düzenlediği saldırıda aralarında TRT Arabi kameramanı Muhammad el-Zaanin ve bir diğer gazeteci Muhammed Karaca'nın da bulunduğu 6 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda yerinden edilmiş çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

TRT KAMERAMANI SOL GÖZÜNDEN YARALANDI

TRT Arabi kameramanı da görevi esnasında şarapnel parçasıyla sol gözünden yaralandı.

Aynı zamanda saldırıda TRT Arabi kameramanının asistanı ve birçok basın mensubu yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı - TRT Haber
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