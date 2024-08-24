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Anwar El Ghazi, Mainz 05 davasını kazandı! Ünlü futbolcu Filistin'e ne kadar bağış yaptı?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Anwar El Ghazi, Mainz 05 davasını kazandı! Ünlü futbolcu Filistin&#039;e ne kadar bağış yaptı?

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mainz 05'te forma giyerken Filistin'e verdiği destek nedeniyle sözleşmesi feshedilen Anwar El Ghazi, açtığı davayı kazandı. Mahkeme, El Ghazi'ye 1,7 milyon euro tazminat ödenmesine karar verdi. Futbolcu, bu paranın yarısını Gazzeli çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

Mainz 05'in Filistin'e verdiği destek nedeniyle sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, Alman kulübüne açtığı davayı kazanarak 1,7 milyon euro tazminat elde etti. Fas asıllı Hollandalı futbolcu, bu paranın yarısını Gazzeli çocukların eğitim, sağlık ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarına yönelik projelere bağışlayacağını duyurdu.

X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu para, Gazze'deki çocukların hayatlarını biraz daha güzelleştirmeye vesile olacak. Mainz 05'e teşekkür ederim, çünkü bu sayede sesim daha da güçlendi." dedi.

Anwar El Ghazi, Mainz 05 davasını kazandı! Ünlü futbolcu Filistin'e ne kadar bağış yaptı? - 1. Resim

MAHKEME HAKSIZ BULMUŞTU

Mainz İş Mahkemesi, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin yanlısı Instagram paylaşımı nedeniyle Mainz 05 tarafından işten çıkarılmasının "geçersiz" olduğuna karar vermişti.

Mahkeme Heyeti Başkanı Bettina Chaudhry, El Ghazi'nin açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini belirterek futbolcunun iş akdinin feshini gerektirecek bir görev ihlalinin bulunmadığını aktarmıştı.

Mahkeme, El Ghazi'ye aylık 150 bin euroluk maaşının ödenmeye devam etmesine ve işe iadesine hükmetmişti.

Fas asıllı futbolcuyu 15 Ekim'deki paylaşımından sonra kadro dışı bırakan Mainz 05 yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.

Ancak El Ghazi, 1 Kasım'da "İlk yazdığım fikirlerle aynı noktadayım. Savaşa ve şiddete, masum sivil halkların öldürülmesine, ırkçılığın her türlüsüne, Müslüman karşıtlığına, antisemitizme, Güney Afrika'daki ayrımcılığa, işgale ve baskıya karşıyım." şeklinde sosyal medyadan açıklama yapmış, bunun üzerine Mainz 05 futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu, bunun üzerine kulübe dava açmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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