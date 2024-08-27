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Galatasaray'dan Young Boys maçı öncesi olay açıklama: Kamuoyuyla paylaşacağız

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Galatasaray&#039;dan Young Boys maçı öncesi olay açıklama: Kamuoyuyla paylaşacağız

Spor Haberleri

Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile oynanacak rövanş maçı öncesi resmi siteden açıklama yaparak maç biletleriyle ilgili çıkan iddialara cevap verdi.

Galatasaray, daha önce gündeme gelen karaborsa biletlerle ilgili sert bir açıklama yaptı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz."

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

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Düzenleyen:  - Spor
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