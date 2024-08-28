Rakip oyuncuya tekme atan Muslera, kırmızı kart gördü!

Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da Fernando Muslera, 88'de rakip oyuncuya yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray, Şampiyonlat Ligi play-off aşamasında Young Boys'a elenerek hayal kırıklığı yaşattı.

İlk maçı 3-2 kaybeden temsilcimiz, İstanbul'da oynanan rövanşı da 1-0'lık mağlubiyetle tamamladı.

Young Boys'a zaferi getiren golü 87. dakikada Alan Virginius getirdi.

MUSLERA'DAN TEKME

Gol sonrası Virginius'e sinirlenen Muslera, attığı tekme sonrası kırmızı kartla soyunma odasına gönderildi.

İlk maçta sakatlığından dolayı ikinci devreye çıkamayan Uruguaylı kaleci, bu defa kırmızı kart nedeniyle devam edemedi.

UEFA'nın Fernando Muslera'ya en az 2 maç ceza vermesi bekleniyor.