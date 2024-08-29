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Galatasaray'da krizin perde arkası ortaya çıktı! Büyük düşüşün sebebi belli

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Galatasaray&#039;da krizin perde arkası ortaya çıktı! Büyük düşüşün sebebi belli

Spor Haberleri

Youngs Boys'a 2 maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda eden Galatasaray'da büyük bir kriz yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcuların yaşananları Okan Buruk'a ilettiği ancak herhangi bir çözüm bulunmadığı öğrenildi. İşte Galatasaray'da yaşanan krizin perde arkası.

Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgiyle sezona kötü başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne de erken veda etti. 

Galatasaray'da krizin perde arkası ortaya çıktı! Büyük düşüşün sebebi belli - 1. Resim

Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilen Aslan, Devler Ligi defterini erken kapatınca yaşanan kriz derinleşti ve gün yüzüne çıktı. 

Galatasaray'da krizin perde arkası ortaya çıktı! Büyük düşüşün sebebi belli - 2. Resim

Mali açıdan büyük bir geliri kaçıran Aslan'da prim krizi yaşandığı iddia ediliyor.

Galatasaray'da krizin perde arkası ortaya çıktı! Büyük düşüşün sebebi belli - 3. Resim

GALATASARAY'DA PRİM KRİZİ YAŞANIYOR

Milliyet'in haberine göre, Galatasaraylı futbolculara şampiyonluk primleri ödenmedi. 3 aydır prim bekleyen ve durumu Okan Buruk'a ileten oyuncular, geri dönüş alamadı.

Galatasaray'da krizin perde arkası ortaya çıktı! Büyük düşüşün sebebi belli - 4. Resim

Okan Buruk'un yönetim ve oyuncular arasına girdiği ancak krizin sona ermediği ifade ediliyor. 

Galatasaray'da krizin perde arkası ortaya çıktı! Büyük düşüşün sebebi belli - 5. Resim

Oyuncuların mutsuz olduğu ve bu sebeple form düşüklüğü yaşadığı haberin detaylarında yer aldı.

Galatasaray'da krizin perde arkası ortaya çıktı! Büyük düşüşün sebebi belli - 6. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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