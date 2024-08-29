Galatasaray'da krizin perde arkası ortaya çıktı! Büyük düşüşün sebebi belli
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Youngs Boys'a 2 maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda eden Galatasaray'da büyük bir kriz yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcuların yaşananları Okan Buruk'a ilettiği ancak herhangi bir çözüm bulunmadığı öğrenildi. İşte Galatasaray'da yaşanan krizin perde arkası.
Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgiyle sezona kötü başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne de erken veda etti.
Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilen Aslan, Devler Ligi defterini erken kapatınca yaşanan kriz derinleşti ve gün yüzüne çıktı.
Mali açıdan büyük bir geliri kaçıran Aslan'da prim krizi yaşandığı iddia ediliyor.
GALATASARAY'DA PRİM KRİZİ YAŞANIYOR
Milliyet'in haberine göre, Galatasaraylı futbolculara şampiyonluk primleri ödenmedi. 3 aydır prim bekleyen ve durumu Okan Buruk'a ileten oyuncular, geri dönüş alamadı.
Okan Buruk'un yönetim ve oyuncular arasına girdiği ancak krizin sona ermediği ifade ediliyor.
Oyuncuların mutsuz olduğu ve bu sebeple form düşüklüğü yaşadığı haberin detaylarında yer aldı.