Galatasaray'da krizin perde arkası ortaya çıktı! Büyük düşüşün sebebi belli

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 29 Ağustos 2024 09:01 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Youngs Boys'a 2 maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda eden Galatasaray'da büyük bir kriz yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcuların yaşananları Okan Buruk'a ilettiği ancak herhangi bir çözüm bulunmadığı öğrenildi. İşte Galatasaray'da yaşanan krizin perde arkası.