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Galatasaray'a karşı yıldızlaşmıştı! Young Boys'un genç sol beki Aslan oluyor

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Galatasaray&#039;a karşı yıldızlaşmıştı! Young Boys&#039;un genç sol beki Aslan oluyor

Spor Haberleri

Galatasaray'ı 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenerek Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten Young Boys'ta birçok isim performansıyla dikkat çekti. O futbolculardan biri de sol bek Jaouen Hadjam oldu. Sol bek arayışı içindeki sarı-kırmızılı takımın da Hadjam'ı gündemine aldığı ifade ediliyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, beklenmedik sonuçlar alarak Devler Ligi'ne veda etti. 

Galatasaray'a karşı yıldızlaşmıştı! Young Boys'un genç sol beki Aslan oluyor - 1. Resim

Sarı-kırmızılı ekibi iki maçta da yenen İsviçre temsilcisinde bazı futbolcular ön plana çıktı. Performansıyla adından söz ettiren oyunculardan biri de genç sol bek Jaouen Hadjam'dı.

Galatasaray'a karşı yıldızlaşmıştı! Young Boys'un genç sol beki Aslan oluyor - 2. Resim

Güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çeken Jaouen Hadjam için sürpriz bir transfer iddiası geldi. 

Galatasaray'a karşı yıldızlaşmıştı! Young Boys'un genç sol beki Aslan oluyor - 3. Resim

Milliyet'in haberine göre; Köhn'den memnun olmayan ve sol bek arayan Galatasaray, Cezayirli oyuncu için harekete geçti.

Galatasaray'a karşı yıldızlaşmıştı! Young Boys'un genç sol beki Aslan oluyor - 4. Resim

Young Boys, Jaouen Hadjam'ı 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Nantes'tan 1.3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Galatasaray'a karşı yıldızlaşmıştı! Young Boys'un genç sol beki Aslan oluyor - 5. Resim

21 yaşındaki sol bekin takımıyla 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a karşı yıldızlaşmıştı! Young Boys'un genç sol beki Aslan oluyor - 6. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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