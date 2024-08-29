Galatasaray'a karşı yıldızlaşmıştı! Young Boys'un genç sol beki Aslan oluyor
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Galatasaray'ı 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenerek Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten Young Boys'ta birçok isim performansıyla dikkat çekti. O futbolculardan biri de sol bek Jaouen Hadjam oldu. Sol bek arayışı içindeki sarı-kırmızılı takımın da Hadjam'ı gündemine aldığı ifade ediliyor.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, beklenmedik sonuçlar alarak Devler Ligi'ne veda etti.
Sarı-kırmızılı ekibi iki maçta da yenen İsviçre temsilcisinde bazı futbolcular ön plana çıktı. Performansıyla adından söz ettiren oyunculardan biri de genç sol bek Jaouen Hadjam'dı.
Güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çeken Jaouen Hadjam için sürpriz bir transfer iddiası geldi.
Milliyet'in haberine göre; Köhn'den memnun olmayan ve sol bek arayan Galatasaray, Cezayirli oyuncu için harekete geçti.
Young Boys, Jaouen Hadjam'ı 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Nantes'tan 1.3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
21 yaşındaki sol bekin takımıyla 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.