Galatasaray'a karşı yıldızlaşmıştı! Young Boys'un genç sol beki Aslan oluyor

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 29 Ağustos 2024 11:07 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 11:24 - Güncelleme:

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Galatasaray'ı 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenerek Şampiyonlar Ligi'nin dışına iten Young Boys'ta birçok isim performansıyla dikkat çekti. O futbolculardan biri de sol bek Jaouen Hadjam oldu. Sol bek arayışı içindeki sarı-kırmızılı takımın da Hadjam'ı gündemine aldığı ifade ediliyor.