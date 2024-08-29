Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Derrick Köhn Almanya'ya geri döndü

Galatasaray'ın geçen sezon Hannover'den kadrosuna kattığı Derrick Köhn, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralandı.

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn'ü kiraladı.

Yarın Almanya'da olacak olan 25 yaşındaki sol bekin 450 bin euroluk maaşının tamamını Alman ekibi ödeyecek.

Ayrıca Bremen'in oyuncunun bonservisini alması durumunda 6 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Köhn'ün Bremen'e transferinde menajeri Ersin Akan'ın büyük rolü olduğu öğrenildi.

Werder Bremen'den Freiburg'a 5 milyon euro bedelle transfer olan Eren Dinkçi ile beraber Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a transferinde de Akan İstanbul'a gelerek görüşmelerde yer almıştı.

Galatasaray'da toplam 19 maça çıkan Köhn, 1 gol atarak Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.