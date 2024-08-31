Esad'ın açıklamaları gündem olmuştu! Bakan Güler'den Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme mesajının ardından Esad'dan da olumlu açıklamalar gelmişti. Konuyu değerlendiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Esad’ın son açıklamalarının gayet olumlu olduğunu değerlendiriyorum. Aramızda çözülmeyecek bir sorun yok." dedi.

Normalleşme sürecine geçtiğimiz günlerde Suriye lideri Beşar Esad’dan da olumlu cevap geldi. Kendi meclisinde konuşan Esad bu defa Türkiye’nin Suriye topraklarındaki askerlerini çekmesinin 'zorunluluk olmadığını' dile getirdi. Bunun ardından Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasındaki görüşme merak konusu oldu.

"ESAD'IN AÇIKLAMALARINDAN MEMNUNUZ"

Konuyla ilgili gelişmeler takip edilirken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hürriyet'ten Hande Fırat'a özel açıklamalarda bulundu. Esad'ın son açıklamalarını değerlendiren Güler, "Esad’ın son açıklamalarının gayet olumlu olduğunu değerlendiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Görüşmemiz mümkündür’ diye ifade etmişti. Esad’ın da bunu anlamış ve algılamış olmasından da hakikaten memnuniyet duyduk." dedi.

Beşar Esad

"SURİYE İLE ARAMIZDA ÇÖZÜLMEYECEK BİR SORUN YOK"

Güler sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle bir çatışma ortamının bir an önce bitirilip, her iki ülkenin de kendi normal faaliyetlerine dönmesi iki ülkenin de yararına olacaktır. Aramızda çözülmeyecek bir sorun yok. Sorunları çözdükten sonra yine iki komşu ülke olarak normal faaliyetlerimizi sürdürebiliriz diye değerlendiriyorum."