İsrailli faşist bakan söylemişti! Mescid-i Aksa için skandal plan

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik artan ihlallerini ele alan gözlemciler "İşgalciler Mescid-i Aksa’da adeta bir 'çatısız sinagog' kurdu" yorumunu yaptı ve İslami simge yapıyı dönüştürme vizyonuna karşı uyardı.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırımlarını sürdürüyor. Diğer yandan Yahudi işgalcilerin Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri de artıyor.

Katar merkezli El-Arabi El-Cedid gazetesi, Mescid-i Aksa'nın doğu bölgesinde bir sinagog inşa etme girişimlerinin son günlerde tırmandığını yazdı.

Kudüs'teki yerel yetkililer, ağustos ayından bu yana yaşananların korkularını doğruladığına inanıyor, zira, yüzlerce İsrailli yerleşimcinin hedeflenen bölgede hiçbir caydırıcılık olmadan İsrail polisinin koruması altında baskınlar gerçekleştirmesi rutin bir olay haline geldi.

"ÇATISI OLMAYAN BİR HAVRA"

Geçtiğimiz günlerde kayıtlara geçen baskına dair görüntülerde, polis korumasındaki fanatik İsrailli grubun, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek ayin yaptığı dikkat çekti. İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da Kubbetu's Sahra yönünde yere yattıkları ve yüksek sesle ayinler yaptıkları görüldü.

Haaretz gazetesi muhabiri Nir Hasson'un X hesabından paylaştığı kayıtta, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'da Kubbetu's Sahra yönünde yere yattıkları ve yüksek sesle ayinler yaptıkları görüldü. Paylaşımında Mescid-i Aksa'da yaşananları 'Yahudi tapınağı destekçileri için büyük bir zafer' olarak nitelendiren İsrailli gazeteci Hasson, tapınak destekçisi Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'çatısı olmayan bir havra' elde ettiğini savundu.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan faşist Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'ibadet etmesine izin verdiğini' ileri sürdü.

"Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını verdi.

Filistin ve İslam karşıtı görüşleriyle tanınan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e düzenlediği baskında konuşan faşist bakan yaptığı açıklamada, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek" demişti.

ÜÇ AŞAMALI PLAN!

'Katar merkezli gazeteye göre, yetkililerin üzerinde durduğu bir diğer konu ise İsrail hükümetinin, Miras Bakanı Amihay Eliyahu aracılığıyla, Yahudi yerleşimcilerin El-Aksa'ya yönelik saldırılarını finanse etmek için iki milyon şekel tahsis edeceğini duyurması.

El-Arabi El-Cedid'e göre, bu İsrail hükümetinin El-Aksa Camii'ne yapılan saldırıları resmi politikalarından biri olarak benimsediği anlamını taşıyor. İsrail meseleleri araştırmacısı İmad Ebu Avad gazeteye, Mescid-i Aksa'ya yapılan son saldırıların 'tehlikeli bir hal aldığının' altını çizdi.

Ayrıca Ebu Avad yaşananlar ışığında, 'bir sonraki aşamanın Ben Gvir'in önce bir sinagog inşa etme, ardından Kubbet-üs-Sahra'yı yıkma ve İslami simge yapıyı bir Yahudi simge yapısına dönüştürme yönündeki vizyonunu sunması' olacağını vurguluyor.