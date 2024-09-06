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Soykırımcı İsrail, Amerikan vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü

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Soykırımcı İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurduğu Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivist hayatını kaybetti. Eygi'nin ABD vatandaşlığının da bulunduğu öğrenildi.

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de büyük bir insanlık dramına imzasını atıyor. Masumları hedef alan İsrail güçleri Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Edinilen bilgilere göre Eygi, 1998 Antalya doğumluydu. 

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