Gazzelli bebek İsrail bombardımanında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! Annesi kahroldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlamadan 1 ay önce doğan Nida Kebace isimli Filistinli bebek, 11 aylıkken evlerinin yakınına düşen İsrail füzesi sebebiyle yaşadığı büyük korku sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Küresel Gıda Kriz Raporu açıklandı ''Gazze en şiddetli gıda krizi yaşayan yer''

Küresel Gıda Kriz Raporu açıklandı ''Gazze en şiddetli gıda krizi yaşayan yer''

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlamadan 1 ay önce doğan Nida Kebace isimli Filistinli bebek, 11 aylıkken evlerinin yakınına düşen İsrail füzesi sebebiyle yaşadığı büyük korku sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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BİRDEN SESSİZLEŞTİ



Nida'nın annesi Dua Rudi, evlerinin bulunduğu kampın etrafına yoğun bombardıman gerçekleştiği bir gece şiddetli bir sarsıntı sonucu bebeğin ağlayarak uyanmasının ardından kucağında birden sessizleştiğini ifade etti. Çocuğun hareketsiz kaldığını gören anne, Nida'yı hastaneye götürdükten sonra doktorların küçük kızın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşadığı acıyı hala unutamadığını anlatan Gazzeli kadın, diğer çocuklarını da kaybetmekten korktuğunu dile getirdi.