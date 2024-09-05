Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazzelli bebek İsrail bombardımanında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! Annesi kahroldu

Gazzelli bebek İsrail bombardımanında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! Annesi kahroldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlamadan 1 ay önce doğan Nida Kebace isimli Filistinli bebek, 11 aylıkken evlerinin yakınına düşen İsrail füzesi sebebiyle yaşadığı büyük korku sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlamadan 1 ay önce doğan Nida Kebace isimli Filistinli bebek, 11 aylıkken evlerinin yakınına düşen İsrail füzesi sebebiyle yaşadığı büyük korku sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BİRDEN SESSİZLEŞTİ


Nida'nın annesi Dua Rudi, evlerinin bulunduğu kampın etrafına yoğun bombardıman gerçekleştiği bir gece şiddetli bir sarsıntı sonucu bebeğin ağlayarak uyanmasının ardından kucağında birden sessizleştiğini ifade etti. Çocuğun hareketsiz kaldığını gören anne, Nida'yı hastaneye götürdükten sonra doktorların küçük kızın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşadığı acıyı hala unutamadığını anlatan Gazzeli kadın, diğer çocuklarını da kaybetmekten korktuğunu dile getirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Trabzonspor, Simon Banza ve Serdar Saatçi'yi transfer etti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Küresel Gıda Kriz Raporu açıklandı ''Gazze en şiddetli gıda krizi yaşayan yer'' - Dünya''Gazze en şiddetli gıda krizi yaşayan yer''Trump’tan “ekonomik rönesans” vaadi! Elon Musk teklifi kabul etti - DünyaTrump’tan “ekonomik rönesans” vaadiÜrdün İsrail'i açıkça uyardı: Savaş ilanı sayarız - DünyaO ülkeye rest: Savaş ilanı sayarızİşgalci İsrail ordusu Filistinli sivillerin yaşadığı 2 evi patlayıcılarla havaya uçurdu! Bölge sakinleri çıkan duman nedeniyle boğulma tehlikesi geçiriyor - DünyaBölge halkı boğulma tehlikesi geçiriyorABD'deki lise saldırısında sıcak gelişme! FBI detayı dikkat çekti - DünyaABD'deki lise saldırısında sıcak gelişme!Putin'den Avrupa'ya açık tehdit! Nükleer saldırıların aynısını yaparsak... - Dünya"Nükleer saldırıların aynısını yaparsak..."
Sonraki Haber Yükleniyor...