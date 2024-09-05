Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Küresel Gıda Kriz Raporu açıklandı ''Gazze en şiddetli gıda krizi yaşayan yer''

Küresel Gıda Kriz Raporu açıklandı ''Gazze en şiddetli gıda krizi yaşayan yer''

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Küresel Gıda Kriz Raporu açıklandı &#039;&#039;Gazze en şiddetli gıda krizi yaşayan yer&#039;&#039;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler, tarafından oluşturulan Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ'ın hazırladığı Küresel Gıda Krizi Raporu'nun yıl ortası güncellemesine göre, "felaket/kıtlık" düzeyiyle karşı karşıya kalan ya da kalması beklenen insan sayısı 2023'te 705 bin iken, 2024'te 1,9 milyona ulaştı. Gazze’de ise nüfusun tamamı kıtlık içerisinde ve yardıma muhtaç halde bulunuyor.

BM'nin Roma merkezli kuruluşları FAO ile WFP, Avrupa Birliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ, raporunun yıl ortası güncellemesini açıkladı.

Güncellenmiş rapor, çatışma, aşırı iklim olayları ve ekonomik şokların açlığı artırmaya ve bu nedenle akut gıda güvensizliğinin yüksek çıkmaya devam ettiğini ortaya koydu.

''KITLIKLA KARŞI KARŞIYA OLANLARIN SAYISI 1,9 MİLYONA ÇIKTI''

Raporda, IPC 5. aşama, yani "felaket/kıtlık" düzeyiyle karşı karşıya kalan ya da kalması beklenen insan sayısının, 2023'te 5 ülke veya bölgede 705 bin iken 2024'te 4 ülke veya bölgede 1,9 milyona çıkarak iki katından fazla artış gösterdiği ifade edildi. Bu sayının raporda kaydedilen en yüksek sayı olduğu ve Sudan ile Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar nedeniyle arttığı belirtildi.

Küresel Gıda Kriz Raporu açıklandı ''Gazze en şiddetli gıda krizi çeken yer'' - 1. Resim

SUDAN VE GAZZE'DEKİ DURUMA ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKİLDİ

Güncellenmiş raporda, Sudan'da Zamzam kampında "felaket/kıtlık" düzeyinin devam ettiği ve bu durumun Ekim 2024'e kadar süreceğinin öngörüldüğü bilgisi verildi.

Ülkenin diğer birçok bölgesinin de kıtlık riski altında olduğu ancak ulaşılması zor yerlerde yeterli veri analizi yapılmadığı belirtilen raporda, "Sudan'da 25,6 milyon kişinin, haziran-eylül döneminde yüksek seviyede akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor. Bu, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 26'lık bir artış anlamına geliyor. Çatışma, bölgesel gıda ve beslenme güvenliği üzerinde de ciddi sonuçlar doğurdu ve 2 milyondan fazla insanın komşu ülkelere, özellikle Çad ve Güney Sudan gibi büyük gıda krizleri yaşayan ülkelere kaçmasına neden oldu." ifadeleri yer aldı.

NÜFUSUN TAMAMI ACİL GIDA VE GEÇİM YARDIMINA İHTİYAÇ DUYUYOR

İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nin, Küresel Gıda Krizleri Raporu tarihindeki "en şiddetli gıda krizi çeken yer" olarak kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, "Mart ile Nisan 2024 arasında 2,2 milyon nüfusun tamamı halen acil gıda ve geçim yardımına ihtiyaç duyuyor." denildi.

İlginizi Çekebilir

Raporda, Ağustos 2024 itibarıyla 1 milyondan fazla insanı IPC 4. aşama, yani "acil durum" düzeyinde olan 8 ülke de sıralandı. Bu ülkelerin, Sudan (8,5 milyon kişi), Afganistan (3,6 milyon kişi), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (2,9 milyon kişi), Myanmar (2,7 milyon kişi), Güney Sudan (2,3 milyon kişi), Pakistan (2,2 milyon kişi), Haiti (1,6 milyon kişi) ve Nijerya (1 milyon kişi) olduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kayıp vatandaş saatlerdir aranıyordu! Dağlık arazide sağ salim bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’tan “ekonomik rönesans” vaadi! Elon Musk teklifi kabul etti - DünyaTrump’tan “ekonomik rönesans” vaadiÜrdün İsrail'i açıkça uyardı: Savaş ilanı sayarız - DünyaO ülkeye rest: Savaş ilanı sayarızİşgalci İsrail ordusu Filistinli sivillerin yaşadığı 2 evi patlayıcılarla havaya uçurdu! Bölge sakinleri çıkan duman nedeniyle boğulma tehlikesi geçiriyor - DünyaBölge halkı boğulma tehlikesi geçiriyorABD'deki lise saldırısında sıcak gelişme! FBI detayı dikkat çekti - DünyaABD'deki lise saldırısında sıcak gelişme!Putin'den Avrupa'ya açık tehdit! Nükleer saldırıların aynısını yaparsak... - Dünya"Nükleer saldırıların aynısını yaparsak..."Rus güçleri Ukrayna'ya bomba yağdırdı! Donetsk'te yerleşim birimi ele geçirildi - DünyaBir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...