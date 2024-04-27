Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > BM’li yetkiliden uyarı! Mayıs ayında kıtlık başlayacak

BM’li yetkiliden uyarı! Mayıs ayında kıtlık başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BM’li yetkiliden uyarı! Mayıs ayında kıtlık başlayacak

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktör Yardımcısı Carl Skau, İsrail’in saldırı ve işgal girişimlerinin devam ettiği Gazze’deki insani durum için “Hâlâ kıtlığa doğru gidiyoruz. Kıtlığı önlemek için gereken paradigma değişikliğini henüz görmedik” dedi.

New York’taki BM Genel Merkezinde düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Skau “önemli bir değişiklik olmadığı sürece, mayısta bir kıtlık yaşanacağı” konusunda uyarıda bulundu. Carl Skau “Evet, bir artış, ilerleme var ama bu yeterli olmaktan uzak. Hacme, ürün çeşitliliğine ve gerçekten tutarlılığa ihtiyacımız var” diyerek, yardımların üç günde bir değil; günlük olarak yapılması gerektiğinin altını çizdi. BM’li yetkili, Refah’ta muhtemel bir askerî operasyonunun, gıda ulaşımına vereceği zararla ilgili “ciddi endişelerini” de dile getirdi.

ABD GEMİSİ SAHİLDE DEMİRLEDİ 

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Tuğgeneral Patrick Ryder, insani yardım sevkiyatı için Gazze Şeridi’nin kıyısına yapılacak olan iskelenin inşasına başlandığını açıkladı. Ryder’ın “ABD askerî gemilerinin denizdeki geçici iskele ve geçidin ilk aşamalarını inşa etmeye başladığını doğrulayabilirim” ifadelerine kullandıktan sonra ABD donanmasına ait bir geminin gece saatlerinde Gazze Şeridi açıklarına demir attığı öğrenildi. ABD daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu geminin Gazze kıyısında inşa edilmesi planlanan yüzer liman projesinde faaliyet göstereceğini duyurmuştu. İnsani yardım sevkiyatı yapılacağı açıklanan ve İsrail’in de destek verdiği liman inşaatı için Filistinliler “Gazze’nin işgal hamlesinin bir parçası” yorumunu yapıyor. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de benzin dolu tanker kaza yaptı! Patlama riski üzerine evler tahliye edildi, yol trafiğe kapandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızıldeniz’de gerilim sürüyor! İngiliz gemisine saldıran Husiler, ABD İHA'sını düşürdü - Dünyaİngiliz gemisi Kızıldeniz açıklarında saldırıya uğradı!ABD'den Rusya'ya karşı bugüne kadar görülmemiş hamle! Ukrayna'ya en büyük yardım paketi yolda - DünyaUkrayna'ya en büyük yardım paketi yoldaMacaristan'da halk pedofiliye karşı protesto yaptı - DünyaMacaristan'da halk pedofiliye karşı protesto yaptıKenya'daki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 44'e çıktı - DünyaKuvvetli sağanağın vurduğu ülkede bilanço ağırlaşıyorDünyanın dört bir yanında İsrail protestosu! Almanya'da sert müdahale, Fransa'da üniversite baskını - DünyaDünyanın dört bir yanında İsrail protestosu!Hamas'tan İsrail'e 1967 sınırıları şartı: Filistin kurulursa siyasi harekete dönüşürüz - DünyaHamas ve El-Fetih birlik için görüşecek
Sonraki Haber Yükleniyor...