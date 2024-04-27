BM’li yetkiliden uyarı! Mayıs ayında kıtlık başlayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktör Yardımcısı Carl Skau, İsrail’in saldırı ve işgal girişimlerinin devam ettiği Gazze’deki insani durum için “Hâlâ kıtlığa doğru gidiyoruz. Kıtlığı önlemek için gereken paradigma değişikliğini henüz görmedik” dedi.

New York’taki BM Genel Merkezinde düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Skau “önemli bir değişiklik olmadığı sürece, mayısta bir kıtlık yaşanacağı” konusunda uyarıda bulundu. Carl Skau “Evet, bir artış, ilerleme var ama bu yeterli olmaktan uzak. Hacme, ürün çeşitliliğine ve gerçekten tutarlılığa ihtiyacımız var” diyerek, yardımların üç günde bir değil; günlük olarak yapılması gerektiğinin altını çizdi. BM’li yetkili, Refah’ta muhtemel bir askerî operasyonunun, gıda ulaşımına vereceği zararla ilgili “ciddi endişelerini” de dile getirdi.

ABD GEMİSİ SAHİLDE DEMİRLEDİ

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Tuğgeneral Patrick Ryder, insani yardım sevkiyatı için Gazze Şeridi’nin kıyısına yapılacak olan iskelenin inşasına başlandığını açıkladı. Ryder’ın “ABD askerî gemilerinin denizdeki geçici iskele ve geçidin ilk aşamalarını inşa etmeye başladığını doğrulayabilirim” ifadelerine kullandıktan sonra ABD donanmasına ait bir geminin gece saatlerinde Gazze Şeridi açıklarına demir attığı öğrenildi. ABD daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu geminin Gazze kıyısında inşa edilmesi planlanan yüzer liman projesinde faaliyet göstereceğini duyurmuştu. İnsani yardım sevkiyatı yapılacağı açıklanan ve İsrail’in de destek verdiği liman inşaatı için Filistinliler “Gazze’nin işgal hamlesinin bir parçası” yorumunu yapıyor.