İsrail Gazze'deki Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesindeki sivilleri vurdu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Eylül 2024 09:41 - Güncelleme: 5 Eylül 2024 09:47 - Güncelleme:

Filistin'de soykırım yapan İsrail, sivillerin sığındığı bölgeleri bombalamaya devam ediyor. Okulları ve camileri hedef alan İsrail, bu kez de Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesindeki kampı vurdu.