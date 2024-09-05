İsrail Gazze'deki Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesindeki sivilleri vurdu
Filistin'de soykırım yapan İsrail, sivillerin sığındığı bölgeleri bombalamaya devam ediyor. Okulları ve camileri hedef alan İsrail, bu kez de Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesindeki kampı vurdu.
Gazze'yi 7 Ekim 2023'ten itibaren abluka altına alan İsrail ordusu, Filistin topraklarında soykırım suçu işliyor. Sivil vatandaşların sığındığı kampları, hastaneleri, okulları ve camileri de vuran İsrail, bu kez de bir hastane bahçesini hedef aldı.
İSRAİL HASTANE BAHÇESİNİ BOMBALADI
İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesinde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırı sonucu çadırlar kullanılmaz hale geldi.
İSRAİL GAZZE'Yİ DE VURDU
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 10 ayı aşkın devam ederken ordunun İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda bir grup Filistinli bombaların hedefi oldu.
Saldırıda yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinliler kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Saldırıda yaralanan çocuklar tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı