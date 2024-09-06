Beyaz Saray'dan Amerikan-Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü için ilk açıklama

Beyaz Saray'dan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü sonrası ilk açıklama geldi. Biden yönetimi, İsrail'den cinayet için soruşturma talep etti.

Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivist bugün işgal altındaki Batı Şeria'da soykırımcı İsrail askerleri tarafından başından vurularak katledildi. Yerel makamlarla temasa geçen Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu hükümetinin gerçekleştirdiği katliamı sert sözlerle kınarken, ABD'den de konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

BEYAZ SARAY RAHATSIZ OLDU

Türk-Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da vurularak öldürülmesinden 'derin rahatsız' olan Beyaz Saray, İsrail'den saldırıyı soruşturmasını talep etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesine ilişkin AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak cevap verdi.

Sözcü Savett, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz, kalplerimiz onun ailesi ve sevdikleriyle beraber. Daha fazla bilgi için İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik."

ABD TRAJİK ÖLÜMÜN FARKINDA

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada "Ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Ölümünün koşulları hakkında acilen daha fazla bilgi topluyoruz ve daha fazla bilgi edindikçe söyleyecek daha çok şeyimiz olacak. Amerikan vatandaşlarının emniyet ve güvenliğinden daha yüksek bir önceliğimiz yok" demişti.

NE OLMUŞTU?

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırmış, saldırıda ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurulmuştu.

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, hastanelerine getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını belirtmişti.