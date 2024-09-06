Aysu Türkoğlu Triple Crown unvanına sahip en genç Türk sporcu oldu

23 yaşındaki milli yüzücü Aysu Türkoğlu, dünya çapında büyük bir başarıya imza attı. Catalina Kanalı'nı yüzerek geçen Türkoğlu "Triple Crown of Open Water Swimming" unvanını kazanan en genç Türk sporcu oldu.

Oceans Seven parkurlarının dördüncü etabını tamamlayan Türkoğlu, zorlu su geçişlerinde elde ettiği başarılarla adını tarihe yazdırıyor.

Manş Denizi, Kuzey Kanalı ve Cook Boğazı'nı geçtikten sonra Catalina Kanalı'nda da zafer kazanan genç sporcu, dünya yüzme tarihinde önemli bir yer edindi.

AYSU TÜRKOĞLU REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Catalina Kanalı’nda da zafer kazanan Türkoğlu, Oceans Seven parkurlarının dördüncüsünü tamamladı.

Yaklaşık 33 kilometrelik Catalina parkurunu 11 saat 36 dakikada yüzerek bitiren Türkoğlu, açık su yüzme dünyasında önemli bir yer edindi.

Türkoğlu, 2022'de Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada geçerek en genç Türk yüzücü unvanını kazanmıştı. Ardından, 2023'te Kuzey Kanalı'nı geçerek ilk Türk kadın ve en genç sporcu oldu.

2024 yılında Cook Boğazı’nı da yüzerek geçen genç sporcu, şimdi Cebelitarık Boğazı, Kaiwi Kanalı ve Tsugaru Boğazı’nı da geçip Oceans Seven'ı tamamlayarak adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmayı hedefliyor.

AYSU TÜRKOĞLU KİMDİR?

2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da doğan Aysu Türkoğlu, yüzme kariyerine 7 yaşında başladı.

İlk adımlarını Bodrum Spor Yüzme Kulübü’nde atan genç sporcu, ablasından aldığı ilhamla yüzme sporunda ilerledi.

14 yaşında açık su yüzmeye yönelen Türkoğlu, kısa sürede uluslararası yarışmalarda başarılar kazanmaya başladı. İlk uluslararası başarısını Aquamasters yüzme yarışmasında 6 kilometrelik parkurda birinci olarak elde etti.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitimine devam eden Aysu, Türkiye’yi dünya çapında temsil eden en önemli sporculardan biri haline geldi.

AYSU TÜRKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

2001 doğumlu olan başarılı sporcumuz Aysu Türkoğlu 23 yaşındadır. Genç yaşında önemli başarılara imza atan Türkoğlu, dünya genelinde tanınan bir açık su yüzücüsü olarak kariyerine devam ediyor.