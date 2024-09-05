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2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye madalya sayısını 20’ye çıkardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2024 Paralimpik Oyunları&#039;nda Türkiye madalya sayısını 20’ye çıkardı
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Türkiye 2024 Paralimpik Oyunları'nda toplamda 20 madalya kazanarak tarihin en çok madalya alınan senesini geçiriyor. Madalya sayısını daha da yükselteceği düşünülen milli sporcularımız Türkiye'yi gururlandırmaya ve mücadele etmeye 8 Eylül'e kadar devam edecek.

2024 Paralimpik Oyunları'nda büyük bir başarıya imza atan Türkiye Goalball Kadın Milli Takımımız 3. kez altın madalya kazanarak tarih yazdı!

Güçlü rakip İsrail'e karşı oynadıkları yarı final karşılaşmasında üstün bir performans sergileyen milli sporcular, ilk yarıyı 7-2 önde tamamlayarak adeta zafere koştu.

2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye madalya sayısını 20’ye çıkardı - 1. Resim

Maçın sonunda 8-3'lük skorla galip gelen Türkiye, üst üste üçüncü kez paralimpik oyunlarda altın madalyayı kazandı.

Birincilik zaferi ile birlikte Rio 2016 ve Tokyo 2020'de de altın madalya kazanan milli sporcular, Paris'teki zaferleriyle Türk spor tarihine geçmeyi başardılar.

Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, paralimpik oyunlar tarihinde en fazla altın madalya kazanan Türk ekibi olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye madalya sayısını 20’ye çıkardı - 2. Resim

2024 PARALİMPİK OYUNLARI'NDA TÜRKİYE KAÇ MADALYA KAZANDI?

Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki toplam madalya sayısı son başarıyla birlikte 20'ye yükseldi.

Oyunlar devam ederken, Türkiye şu ana kadar 3 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak tarihindeki en başarılı paralimpik oyunlarını geçiriyor.

Oyunlar 8 Eylül'de sona erecek ve Türk sporcularımızın bu süreçte daha fazla madalya kazanması bekleniyor.

2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye madalya sayısını 20’ye çıkardı - 3. Resim

TÜRKİYE 2024 PARALİMPİK MADALYALARI

Paris 2024'te madalya kazanan diğer Türk sporcular da Türkiye'nin spor alanındaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Atletizmden atıcılığa, judodan masa tenisine kadar birçok branşta sporcularımız ülkemize madalyalar kazandırdı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şu ana dek Türkiye'nin kazandığı madalyalar ise şunlar;

2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye madalya sayısını 20’ye çıkardı - 4. Resim

Atletizm: Erkekler Cirit Atma F57 kategorisinde M. Khalvandi gümüş madalya kazandı. Kadınlar 400m T20 mücadelesinde ise A. Önder gümüş madalyanın sahibi oldu.

Atıcılık: Kadınlar 10m havalı tabanca SH1 kategorisinde A. Özgan gümüş madalya elde etti.

Golbol: Kadınlar turnuvasında Sevda Altunoluk ve takım arkadaşları, altın madalya kazandı.

2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye madalya sayısını 20’ye çıkardı - 5. Resim

Judo: Kadınlar 48kg J1 kategorisinde E. Tasin bronz madalya kazandı. Kadınlar 48kg J2 kategorisinde C. Eke de bronz madalya aldı.

Masa Tenisi: Tek kadınlar sınıf 7'de Kübra K. gümüş madalyaya uzandı. Tek erkekler sınıf 5'te A. Ozturk bronz madalya kazandı. Tek kadınlar sınıf 11'de E. Acer bronz madalyanın sahibi oldu.

Okçuluk: Kadınlar makaralı yay kategorisinde O. Cüre altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Karma takım klasik yay kategorisinde ise M.N. Eroğlu ve S. Savaş gümüş madalya aldı.

2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye madalya sayısını 20’ye çıkardı - 6. Resim

Halter: Erkekler 49kg kategorisinde Abdullah Kayapınar gümüş madalya kazandı. Kadınlar 55kg mücadelesinde B. Duman gümüş madalya elde etti. Kadınlar 45kg kategorisinde ise Nazmiye Muratlı bronz madalya kazandı.

Tekvando: Erkekler 63kg K44 kategorisinde M. Bozteke altın madalya kazandı. Kadınlar 57kg K44'te G. Gürdal gümüş madalya aldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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