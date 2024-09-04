Paris 2024 Paralimpik Oyunları 4 Eylül programı belli oldu

Paralimpik Oyunları 4 Eylül Türkiye programı oldukça heyecan dolu müsabakalarla dolu. Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcularımızın bugünkü takvimi açıklandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcuların 4 Eylül'de sahne alacakları yarışmaların programı belli oldu.

Paralimpik Oyunları'nda 4 Eylül Çarşamba günü Türk sporcular, çeşitli branşlarda önemli madalyalar için mücadele edecekler.

4 EYLÜL PARALİMPİK OYUNLARI PROGRAMI

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4 Eylül tarihinde sahne alacak Türk sporcuların yarışma programı açıklandı.

Sabah saatlerinde başlayacak olan müsabakalarda, Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl para atıcılık dalında yarışacak.

Ardından Sadık Savaş, para okçuluk dalında, Nesim Turan ise para masa tenisi branşında çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek.

Gün boyu sürecek müsabakalarda Turgut Aslan Yaraman, para yüzme eleme yarışlarında kulaç atarken, Hakan Akkaya tekerlekli sandalye eskrimde rakipleriyle karşılaşacak.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Türk sporcular halter, para masa tenisi ve goalball gibi çeşitli branşlarda madalya mücadelesi verecek.

Abdullah Kayapınar ve Nazmiye Muratlı halterde podyuma çıkarken, Kübra Korkut para masa tenisinde çeyrek final oynayacak.

Akşam seansında Türkiye Kadınlar Goalball Takımı yarı finalde Brezilya ile karşılaşacak.

Günün son yarışında ise Hamide Doğangün, para atletizm T53 kategorisinde 100 metre finalinde madalya için yarışacak.

2024 PARALİMPİK OYUNLARI TÜRKİYE TAKVİMİ

Para Atıcılık

Saat: 10.30

Sporcu: Ayşegül Pehlivanlar & Cevat Karagöl (Karışık P4 50M Tabanca Eleme)

Para Okçuluk

Saat: 10.51'den itibaren

Sporcu: Sadık Savaş (Erkekler Klasik Yay)

Para Masa Tenisi

Saat: 11.00

Sporcu: Nesim Turan (Tek Erkekler MS4 Çeyrek Final)

Para Yüzme

Saat: 11.05

Sporcu: Turgut Aslan Yaraman (Erkekler S8 400M Serbest Eleme)

Tekerlekli Sandalye Eskrim

Saat: 11.40'tan itibaren

Sporcu: Hakan Akkaya (Erkekler Flöre A)

Halter

Saat: 13.00

Sporcu: Abdullah Kayapınar (Erkekler 49KG)

Para Masa Tenisi

Saat: 13.15

Sporcu: Kübra Korkut (Tek Kadınlar WS7 Çeyrek Final)

Para Atıcılık

Saat: 13.15

Sporcu: Ayşegül Pehlivanlar & Cevat Karagöl (Karışık P4 50M Tabanca Final)

Para Atletizm

Saat: 13.44

Sporcu: Oğuz Akbulut (Erkekler T12 400M Eleme)

Para Okçuluk

Saat: 14.28'den itibaren

Sporcu: Yavuz Papağan (Erkekler Klasik Yay)

Halter

Saat: 18.00

Sporcu: Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45KG)

Para Yüzme

Saat: 18.58

Sporcu: Turgut Aslan Yaraman (Erkekler S8 400M Serbest Eleme)

Goalball

Saat: 20.45

Sporcu: Türkiye Kadınlar Goalball Takımı (Türkiye - Brezilya Yarı Final)

Para Atletizm

Saat: 21.08

Sporcu: Hamide Doğangün (Kadınlar T53 100M Final)