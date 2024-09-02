Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında Çin, zirvedeki yerini korudu
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.
Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların beşinci gününü Çin, 33 altın, 27 gümüş, 11 bronz madalya olmak toplam 71 madalyayla ilk sırada bitirdi.
Türkiye, oyunların beşinci gününde madalya elde edemedi. Türkiye, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla sıralamada günü 12. olarak kapattı.
Madalya sıralaması
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1 Eylül'de madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1- Çin
|33
|27
|11
|71
|2- Büyük Britanya
|23
|12
|8
|43
|3- ABD
|8
|11
|8
|27
|4- Brezilya
|8
|4
|15
|27
|5- Fransa
|6
|9
|11
|26
|6- Avustralya
|6
|6
|10
|22
|7- Hollanda
|6
|6
|2
|10
|8- İtalya
|5
|4
|9
|18
|9- Özbekistan
|5
|3
|3
|11
|10- İsviçre
|4
|1
|1
|6
|12- TÜRKİYE
|3
|5
|2
|10
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı