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Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında Çin, zirvedeki yerini korudu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Paralimpik Oyunları&#039;nda madalya sıralamasında Çin, zirvedeki yerini korudu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların beşinci gününü Çin, 33 altın, 27 gümüş, 11 bronz madalya olmak toplam 71 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Türkiye, oyunların beşinci gününde madalya elde edemedi. Türkiye, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla sıralamada günü 12. olarak kapattı.

Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1 Eylül'de madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:

Ülke      Altın      Gümüş      Bronz      Toplam
1- Çin 33 27 11 71
2- Büyük Britanya 23 12 8 43
3- ABD 8 11 8 27
4- Brezilya 8 4 15 27
5- Fransa 6 9 11 26
6- Avustralya 6 6 10 22
7- Hollanda 6 6 2 10
8- İtalya 5 4 9 18
9- Özbekistan 5 3 3 11
10- İsviçre 4 1 1 6
12- TÜRKİYE 3 5 2 10
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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