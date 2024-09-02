Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında Çin, zirvedeki yerini korudu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların beşinci gününü Çin, 33 altın, 27 gümüş, 11 bronz madalya olmak toplam 71 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Türkiye, oyunların beşinci gününde madalya elde edemedi. Türkiye, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla sıralamada günü 12. olarak kapattı.

Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1 Eylül'de madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle: