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Paralimpik Oyunları'nda üçüncü altın madalya geldi! Serkan Yıldırım'dan tarihi başarı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Paralimpik Oyunları&#039;nda üçüncü altın madalya geldi! Serkan Yıldırım&#039;dan tarihi başarı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalya kazandı.

TÜRKİYE KENDİ ALTIN MADALYA REKORUNU EGALE ETTİ

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın dördüncü gününde Türkiye, kendi altın madalya rekorunu egale etti.

Oyunların dördüncü gününde para okçulukta Öznur Cüre Girdi, para atletizmde ise Serkan Yıldırım altın madalya aldı.

Para tekvandoda da dün Mahmut Bozteke, altın madalyaya uzanmıştı.

Bu altın madalyalarla Rio 2016'daki rekor olan 3 altın madalyayı şimdiden yakalayan Türkiye, önemli bir başarı elde etti.

Paris 2024'te kapanış 8 Eylül'de olacak ve Türkiye bir madalya daha alması durumunda tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçirecek.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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