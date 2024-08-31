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Öznur Cüre Girdi finalde! Paris 2024 Paralimpik Oyunları

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Öznur Cüre Girdi finalde! Paris 2024 Paralimpik Oyunları

Spor Haberleri

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay yarı finalinde Büyük Britanya'dan Jodie Grinham'ı 145-143 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda finale yükseldii

Invalides'te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, yarı finalde Büyük Britanya'dan Jodie Grinham'la karşılaştı.

Rakibini 145-143 yenen Öznur, adını finale yazdırdı. Madalya alması garanti olan Öznur'un final müsabakası bu akşam TSİ 21.30'dan sonra yapılacak.

Düzenleyen:  - Spor
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