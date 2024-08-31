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Şenol Güneş ile anlaşamayan Trabzonspor'dan sürpriz tercih! Efsane isimle görüşmeler başladı

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Şenol Güneş ile anlaşamayan Trabzonspor&#039;dan sürpriz tercih! Efsane isimle görüşmeler başladı

Spor Haberleri

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş ile yaptığı görüşmelerde bir sonuç alamadı. Karadeniz ekibi, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke için devreye girdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak olan Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor.

St. Gallen'e elendikten sonra Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo-mavililer, eski teknik direktörü Şenol Güneş ile görüşme gerçekleştirdi.

Trabzon'da olan 71 yaşındaki hocayla anlaşamayan Karadeniz temsilcisi, efsane golcüsü Fatih Tekke için devreye girdi.

Alanyaspor'da görev yapmaya devam eden Tekke, Fenerbahçe ile oynanan mücadele sonrası açık sinyal vermişti.

Taraflar arasında yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldığı ve kararın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Şenol Güneş ile anlaşamayan Trabzonspor'dan sürpriz tercih! Efsane isimle görüşmeler başladı - 1. Resim

FATİH TEKKE: BAKALIM NE OLACAK

"Teklif gelirse gider misiniz?" sorusuna cevap veren Tekke, “Trabzonluyum, Trabzonsporluyum, bir gün yuvaya dönmek ne zamana olur bilmiyorum. Sıcak bir gündem. Maça odaklandım, bakalım ne olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Fatih Tekke'nin Kasımpaşa'da oynanacak Eyüpspor - Trabzonspor maçını tribünden izlemesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
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