Şenol Güneş ile anlaşamayan Trabzonspor'dan sürpriz tercih! Efsane isimle görüşmeler başladı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 31 Ağustos 2024 17:49 - Güncelleme: 31 Ağustos 2024 18:02 - Güncelleme:

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Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş ile yaptığı görüşmelerde bir sonuç alamadı. Karadeniz ekibi, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke için devreye girdi.