Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Trabzonspor Yönetim Kurulu, UEFA Konferans Ligi'ne İsviçre ekibi St. Gallen'e elenerek veda etmesinin ardından flaş bir karar aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı aldı.
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ne İsviçre ekibi St. Gallen'e elenerek veda etmesinin faturasını teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesti.
AVCI İLE YOLLAR AYRILDI
Bordo mavili kulüpte yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırmaya karar verdi. Yönetimiyle görüşen Başkan Ertuğrul Doğan'ın Abdullah Avcı ile devam edilmemesini kararlaştırdığı öğrenildi.
FESİH GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Tecrübeli teknik adamla sözleşme feshi konusunda görüşmeler sürüyor.
Trabzonspor'daki ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Spor