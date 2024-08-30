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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Trabzonspor Yönetim Kurulu, UEFA Konferans Ligi'ne İsviçre ekibi St. Gallen'e elenerek veda etmesinin ardından flaş bir karar aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı aldı.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ne İsviçre ekibi St. Gallen'e elenerek veda etmesinin faturasını teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesti. 

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı - 1. Resim

AVCI İLE YOLLAR AYRILDI

Bordo mavili kulüpte yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırmaya karar verdi. Yönetimiyle görüşen Başkan Ertuğrul Doğan'ın Abdullah Avcı ile devam edilmemesini kararlaştırdığı öğrenildi. 

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı - 2. Resim

FESİH GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Tecrübeli teknik adamla sözleşme feshi konusunda görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı - 3. Resim

Trabzonspor'daki ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

Düzenleyen:  - Spor
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