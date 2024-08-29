Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın St. Gallen’e bakışı: Bir maçtan fazlası

“Hem Avrupa’da devam anlamında hem taraftarımızla bütünleşme hem de öz güven sağlaması açısından önemli bir imtihan vereceğiz.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı St. Gallen maçı öncesi konuştu. Deplasmandan beraberlikle dönmelerinin avantajını kullanmak istediklerini belirten Avcı “Hem savunmada hem hücumda tekrarları çalıştık. Son olarak duran topları da yapıp hazır olmak istiyoruz. Bu müsabaka bizim için bir maçtan daha fazlası hem Avrupa’da devam edebilmek hem taraftarımızla bütünleşmeyi sağlayacak hem de öz güven getirecek bir maçtan daha fazlası olduğunu düşünüyorum” dedi.

ÇOK İYİ OLACAĞIZ

Taraftardan destek isteyen Avcı “Trabzonspor tarihinin önünde önemli müsabakası var. Trabzonspor yarışırken gününe ve geleceğine yatırım yapıyoruz. 2000 doğumlu üzeri yaş ortalamasını aşağı çeken bir başkan ve teknik ekip var. Yönetim geleceğe yatırım yapan bir vizyon ortaya koyuyor. Bu takım çok iyi bir takım olacak” ifadelerini kullandı. Fırtına’da cezaları biten Malheiro ve Eren Elmalı takımdaki yerlerini alabilecek. Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen ise sakat.

STEFAN SAVİC: FİNAL GİBİ BİR 90 DAKİKA

Trabzonsporlu Stefan Savic, St. Gallen maçını yorumladı: Final niteliğinde bir maç olacak. Trabzonspor’un Avrupa’da devam edebilmesi adına yarın her şeyimizi vereceğiz. Takımı hak ettiği yerlere ulaştırmak için çalışıyoruz. Avrupa’daki hedefimiz en iyi yerde olabilmek.