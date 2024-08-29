İsmail Kartal'dan dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu paylaşımı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu için paylaşım yaparak başarı dileğinde bulundu.

Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu

Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, 30 milyon euro bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nu unutmadı.

Sosyal medyadan başarı dileğinde bulunan Kartal, eski öğrencisi için övgü dolu sözler kullandı.

İSMAİL KARTAL'DAN FERDİ KADIOĞLU PAYLAŞIMI

Resmi X hesabından paylaşım yapan İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Sana her zaman inandım, bugünkü başarın da bunu kanıtlıyor.

Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok.

Bu yeni yolculuğunda da her zaman arkandayım, evlat.

Yolun açık, başarıların daim olsun.