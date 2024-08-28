Ferdi ağladı, gitti! Fenerbahçeli yıldız resmen Brighton’da

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’a transferini KAP’a bildirdi. Millî oyuncu, İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmî sözleşme imzalayacak.

Ferdi, Brighton’dan yıllık 3,5 milyon avro kazanacak. Fenerbahçe bu transferden bonuslarla birlikte toplam 35 milyon avro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak. Bu rakam Türkiye’de transer rekoru oldu.

BAZEN AYRILIK GEREKİR

Ferdi de ayrılığını kulübün YouTube kanalından duyururken duygu yüklüydü. “Hem benim için hem kulübümüz için hem de taraftarlarımız için zor bir an. Ama hayatta bazen böyle şeyler olur, yollarınızın ayrılması gerekebilir” diyen Ferdi, “Taraftarlarımıza her şey için çok teşekkür ediyorum. Kalbimdesiniz” sözlerini kullanırken gözyaşlarına hâkim olamadı.