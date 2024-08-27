Fenerbahçe resmen duyurdu! Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi İngiltere oldu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 27 Ağustos 2024 19:34 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 19:41 - Güncelleme:

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Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu için KAP açıklaması yaptı.