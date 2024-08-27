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Fenerbahçe resmen duyurdu! Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi İngiltere oldu

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Fenerbahçe resmen duyurdu! Ferdi Kadıoğlu&#039;nun yeni adresi İngiltere oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu için KAP açıklaması yaptı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi.
 
Kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
 
Sarı-lacivertlilerin bonuslarla beraber yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI

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