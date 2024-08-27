Fenerbahçe resmen duyurdu! Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi İngiltere oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu için KAP açıklaması yaptı.
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin bonuslarla beraber yaklaşık 30 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN KAP AÇIKLAMASI
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor