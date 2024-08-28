Ferdi'nin yerine Sofyan Amrabat! Fenerbahçe Fiorentina ile masada…

Sarı lacivertliler, 6 numara özellikli oyuncunun peşini bırakmıyor. Son teklif 12 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralama. Sofyan Amrabat Fener’e sıcak, İtalyan ekibinin cevabı bekleniyor

EMİN ULUÇ'UN HABERİ- Ferdi Kadıoğlu’nu satan Fenerbahçe, aradığı 6 numara konusunda yeniden Sofyan Amrabat’a odaklandı. Ön liberoya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar geçen hafta sonunda Faslı oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Fiorentina ile mukavelesi devam eden Faslı oyuncu, Kanarya’nın teklifine sıcak bakıyor. Bu durumda iş kulüplerin anlaşmasına kalıyor. Adı bir dönem Galatasaray ile de anılan 28 yaşındaki isim için Fenerbahçe yönetiminin önerisi satın alma opsiyonu ile kiralamak. Ve gelecek sezon için satın alma opsiyonu da 12 milyon avro. Oyuncunun şu anki güncel değeri ise 22 milyon avro.

MOURİNHO ETKİSİ

İtalyan kaynaklı haberlere göre de Sofyan Ambarat’a başka teklifler olsa da en güçlü ihtimal F.Bahçe olarak değerlendiriliyor. Oyuncunun sarı lacivertli kulübü tercihinde Jose Mourinho’nun da etkisinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Ayrıca bu sezon kadroya bir başka Faslı Youssef En-Nesyri’nin de katılması masada el güçlendiriyor. Güçlü fiziksel özelliklere sahip olan Amrabat, top sürme becerisi, pas yeteneği ve savunmaya katkı yapabilme özellikleriyle dikkat çekiyor. Birçok kulübün kadrosunda görmek istediği ön liberoyu geçen sezon M. United 9 milyon avroya kiralamıştı.