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Fenerbahçe'den Amrabat için ilk resmi temas! Teklifin detayları belli oldu

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Spor Haberleri

Orta saha bölgesine yıldız bir ismi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için İtalyan ekibi Fiorentina'ya resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin, Faslı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği iddia edildi.

Jose Mourinho yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olma hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, bir yıldız ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Amrabat için ilk resmi temas! Teklifin detayları belli oldu - 1. Resim

Maximin, En-Nesyri, Oğuz Aydın, Cenk Tosun gibi yıldızlarlar takımı güçlendiren sarı-lacivertlilerin son hamlesi ise orta saha bölgesine olacak. Uzun süredir Fred'in yanına bir oyuncu arayan Kanarya, rotayı yeniden Sofyan Amrabat'a çevirdi.

Fenerbahçe'den Amrabat için ilk resmi temas! Teklifin detayları belli oldu - 2. Resim

Mourinho listesindeki isimlerden biri olan Faslı oyuncu için Fiorentina'ya ilk kez resmi teklif yapıldı.

Fenerbahçe'den Amrabat için ilk resmi temas! Teklifin detayları belli oldu - 3. Resim

Yönetim, sezon sonuna kadar kiralamak istediği Amrabat'ın kontratını 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da koymak istiyor.

Fenerbahçe'den Amrabat için ilk resmi temas! Teklifin detayları belli oldu - 4. Resim

İtalyan ekibinin önceliği ise deneyimli orta sahayı bonservisiyle birlikte satmak. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe'den Amrabat için ilk resmi temas! Teklifin detayları belli oldu - 5. Resim

Öte yandan Amrabat, geçen sezon Manchester United'da kiralık olarak forma giymişti. Ancak İngiliz devi 28 yaşındaki ismin bonservisini almadı.

Fenerbahçe'den Amrabat için ilk resmi temas! Teklifin detayları belli oldu - 6. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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