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Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu

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Fenerbahçe&#039;ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey'le birlikte ligin "en pahalı satışı" ünvanına ortak oldu. Milli futbolcunun transferiyle birlikte Fenerbahçe'nin astronomik bonservis bedeliyle oyuncu satma geleneği de devam etti. İşte Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin sattığı oyuncular...

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yaptığı oyuncu satışlarıyla adından söz ettiriyor. Ucuza aldığı futbolcuları parlatıp satmayı başaran sarı-lacivertliler, bunun son örneğini Ferdi Kadıoğlu ile gösterdi.

Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu - 1. Resim

Koç döneminde; Eljif Elmas, Attila Szalai, Vedat Muriqi, Kim Min Jae, Arda Güler gibi yıldız oyuncularını Avrupa'ya gönderen Kanarya, EURO 2024'ün en çok dikkat çeken futbolcularından biri olan Ferdi Kadıoğlu'nu da Brighton'a sattı.

Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu - 2. Resim

Ali Koç'un yüksek bonservis bedeli karşılığında sattığı futbolcular şöyle:

Ferdi Kadıoğlu - Brighton : 30 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus

Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu - 3. Resim

Arda Güler - Real Madrid : 20 milyon euro bonservis + 10 milyon euro bonus

Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu - 4. Resim

Vedat Muriqi - Lazio: 21 milyon euro

Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu - 5. Resim

Kim Min Jae - Napoli: 18 milyon euro

Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu - 6. Resim

Eljif Elmas - Napoli: 16.2 milyon euro

Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu - 7. Resim

Attila Szalai - Hoffenheim: 12 Milyon euro

Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu - 8. Resim

Josef de Souza - Al-Ahli: 12 milyon euro

Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu - 9. Resim

Giuliano - Al-Nassr: 10.5 milyon euro

Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu - 10. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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