Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu
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Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey'le birlikte ligin "en pahalı satışı" ünvanına ortak oldu. Milli futbolcunun transferiyle birlikte Fenerbahçe'nin astronomik bonservis bedeliyle oyuncu satma geleneği de devam etti. İşte Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin sattığı oyuncular...
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yaptığı oyuncu satışlarıyla adından söz ettiriyor. Ucuza aldığı futbolcuları parlatıp satmayı başaran sarı-lacivertliler, bunun son örneğini Ferdi Kadıoğlu ile gösterdi.
Koç döneminde; Eljif Elmas, Attila Szalai, Vedat Muriqi, Kim Min Jae, Arda Güler gibi yıldız oyuncularını Avrupa'ya gönderen Kanarya, EURO 2024'ün en çok dikkat çeken futbolcularından biri olan Ferdi Kadıoğlu'nu da Brighton'a sattı.
Ali Koç'un yüksek bonservis bedeli karşılığında sattığı futbolcular şöyle:
Ferdi Kadıoğlu - Brighton : 30 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus
Arda Güler - Real Madrid : 20 milyon euro bonservis + 10 milyon euro bonus
Vedat Muriqi - Lazio: 21 milyon euro
Kim Min Jae - Napoli: 18 milyon euro
Eljif Elmas - Napoli: 16.2 milyon euro
Attila Szalai - Hoffenheim: 12 Milyon euro
Josef de Souza - Al-Ahli: 12 milyon euro
Giuliano - Al-Nassr: 10.5 milyon euro