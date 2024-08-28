Fenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 28 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 15:58 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey'le birlikte ligin "en pahalı satışı" ünvanına ortak oldu. Milli futbolcunun transferiyle birlikte Fenerbahçe'nin astronomik bonservis bedeliyle oyuncu satma geleneği de devam etti. İşte Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin sattığı oyuncular...