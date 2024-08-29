Trabzonspor, Konferans Ligi rövanşında St. Gallen ile karşılaşıyor
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla kozlarını paylaşıyor.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.
Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak.
Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek.
St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.
TRABZONSPOR - ST. GALLEN İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswill, Barisic, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Enis.
St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.
Yeni formatıyla ilk defa düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra play-off turunu geçmesi halinde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve play-off'larda tur atlaması durumunda Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak.