Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor, Konferans Ligi rövanşında St. Gallen ile karşılaşıyor

Trabzonspor, Konferans Ligi rövanşında St. Gallen ile karşılaşıyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Trabzonspor, Konferans Ligi rövanşında St. Gallen ile karşılaşıyor

Spor Haberleri

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla kozlarını paylaşıyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak.

Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek.

St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.

Trabzonspor, Konferans Ligi rövanşında St. Gallen ile karşılaşıyor - 1. Resim

TRABZONSPOR - ST. GALLEN İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswill, Barisic, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Enis.

St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

Yeni formatıyla ilk defa düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra play-off turunu geçmesi halinde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve play-off'larda tur atlaması durumunda Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak.

Düzenleyen:  - Spor
Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta ayrılık! Omar Colley'in yeni takımı belli oldu - SporBeşiktaş'ta ayrılık! Omar Colley'in yeni takımı belli olduTürk takımları devreye girmişti! Sergio Ramos imzalıyor - SporTürk takımları devreye girmişti! Sergio Ramos imzalıyorTahkim Kurulu olaylı maç sonrası duyurdu! TFF'den Ali Koç'un cezasına indirim - SporTFF'den Ali Koç'un cezasına indirimUEFA'dan Trabzonspor'a 2 yıl ertelemeli 1 maç ceza verdi - SporUEFA'dan Trabzonspor'a ceza! St. Gallen maçı sonrası...Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı isteyen kulübü canlı yayında açıkladı - SporG.Saray'ın yıldızını isteyen kulübü açıkladıLiverpool, Federico Chiesa'ya imzayı attırdı - SporJuve'den Liverpool'da dev transfer
Sonraki Haber Yükleniyor...