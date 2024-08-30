Abdullah Avcı'dan taraftarın tepkisine cevap! Trabzonspor'da Avrupa şoku yaşanıyor

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi St. Gallen'e elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönelik istifa tezahüratları yapıldı. Maç sonrası konuşan Avcı, daha iyi olacaklarını söyledi.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta İsviçre'nin St. Gallen takımına penaltılarda 5-4 yenilen Trabzonspor, Avrupa kupalarına veda etti.

Maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'ya yönelik tribünlerden 'istifa' tezahüratları yapıldı.

Karşılaşma sonrası konuşan Avcı, takımın başında olacağının sinyalini vererek 'Bu takım daha iyi bir takım olacak' vurgusunu yaptı.

ABDULLAH AVCI: FUTBOLUN İÇİNDE BUNLAR VAR

St. Gallen'e karşı oynanan maçı yorumlayan Abdullah Avcı, "Zaman zaman baskıları iyi yaptık aslında. Topu kaptığımızda fazla coşku nedeniyle top kayıpları oldu. Rakibi oyuna ortak ettik. İkinci yarı ve uzatma bölümü dahil her şeyi deneyen bir takım vardı. İki maçın bütününe bakınca çok üzüldük. Futbolun içinde bunlar var. Penaltılarla kaybettik." dedi.

ABDULLAH AVCI: BU KONUDA İDDİALIYIM

Taraftardan özür dilediklerini belirten Avcı, "3 gün sonra bir maç daha var. Toparlanıp lige en iyi şekilde döneceğiz. Taraftarın duygularını anlıyorum. Bununla ilgili bir yorum yapmanın iyi olacağını düşünmüyorum. Bu takım daha iyi bir takım olacak. Bu konuda iddialıyım. Üzgünüz ama yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.