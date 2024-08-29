Beşiktaş, Lugano ile karşılaşıyor! Immobile gol perdesini açtı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş ile Lugano karşılaşıyor. Ciro Immobile maçın 7. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor, Konferans Ligi rövanşında St. Gallen ile karşılaşıyor

Trabzonspor, Konferans Ligi rövanşında St. Gallen ile karşılaşıyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada ilk devre oynanıyor.

32' Masuaku'nun soldan kullandığı köşe vuruşuna Semih ön direkte kafayı vurdu ama top yandan dışarı gitti.

25' Mattia Zanotti'nin pasında Anto Grgic ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Grgic, Beşiktaş savunmasının kademeye girmesiyle birlikte istediği vuruşu yapamadı.

17' Semih'ten pası alan Gedson, soldan ceza sahasına girmek istedi ama topu oyunda tutamadı.

13'Arthur Masuaku, soldan iki rakibini ekarte edip kale önüne girdi ama topu son çizgide oyunda tutamadı.

11'Soldan kullanılan köşe vuruşunda Masuaku, rakibinin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklese de hakem oyunu sürdürdü.

10'Rashic'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği top savunmaya çarpıp Semih'in önünde kaldı. Onun kaleye gönderdiği top savunmaya çarpıp kornere gitti.

9'Beşiktaş taraftarı GOL sonrası takımlarına verdiği desteği artırdı.

8'Kullanılan serbest vuruşta Rafa, yanındaki Masuaku'ya bıraktı. Onun vuruşu kaleci Saipi'den döndü. Dönen topu iyi takıp eden Immobile düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

NECİP UYSAL UNUTULMADI

Beşiktaş oyuncuları Immobile'nin golü sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan takım kaptanı Necip Uysal'ın formasını açarak sevinç yaşadı.

BEŞİKTAŞ - LUGANO İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Mahmoud, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk eden Beşiktaş, deplasmanda oynanan ilk maça göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.

İsviçre'deki ilk maçta Cher Ndour'a forma verip Semih Kılıçsoy'u yedek soyunduran teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Dolmabahçe'deki müsabakada ise Semih'i sahaya sürerek, Ndour'u kulübeye çekti.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Hollandalı teknik adam, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku'dan kurdu.

Orta sahanın merkezine Gedson Fernandes, Al Musrati'yi yerleştiren siyah-beyazlı teknik direktör, hücum hattında Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile'ye forma verdi.