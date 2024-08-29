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UEFA'dan Trabzonspor'a 2 yıl ertelemeli 1 maç ceza verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
UEFA&#039;dan Trabzonspor&#039;a 2 yıl ertelemeli 1 maç ceza verdi

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

St. Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA kararını verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, Karadeniz ekibine 25 bin euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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