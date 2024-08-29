UEFA'dan Trabzonspor'a 2 yıl ertelemeli 1 maç ceza verdi

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Ağustos 2024 17:25 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 17:41 - Güncelleme:

Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı

UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.