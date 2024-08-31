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Trabzonspor, Abdullah Avcı'ya veda etti! Sözleşme fesih bedeli belli oldu

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Trabzonspor, Abdullah Avcı&#039;ya veda etti! Sözleşme fesih bedeli belli oldu

Spor Haberleri

Trabzonspor, yollarını ayırdığı Abdullah Avcı için resmi açıklama yaptı. Tecrübeli hocanın sözleşme fesih bedeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi.

Resmi hesaptan açıklama yapan Karadeniz ekibi, tecrübeli hocayla karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

Şampiyon Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz.

Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Öte yandan A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor'un karşılıklı anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı'ya 25 milyon TL ödeyecek.

2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşatan 61 yaşındaki hocanın alacaklarının yarısından feragat ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
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