Trabzonspor, Abdullah Avcı'ya veda etti! Sözleşme fesih bedeli belli oldu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 31 Ağustos 2024 18:43 - Güncelleme: 31 Ağustos 2024 18:51 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Trabzonspor, yollarını ayırdığı Abdullah Avcı için resmi açıklama yaptı. Tecrübeli hocanın sözleşme fesih bedeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.